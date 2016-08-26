Похищенную таксу вернули хозяину

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже домашнего питомца, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

С заявлением о пропаже собаки обратился хозяин животного. Мужчина рассказал, что его таксу украли с привязи у продуктового магазина на Авиамоторной улице.

При проверке жилого квартала сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, который вел на поводке очень похожую по описаниям собаку. После проверки документов, выяснилось, что такса ему не принадлежит.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Домашнее животное благополучно вернули владельцу.