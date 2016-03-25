Похититель одежды задержан в Коломне

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Похитителя одежды полиция задержала в подмосковной Коломне, сообщает сайт "Комсомольской правды". Мужчина подозревается в серии краж в магазинах.

По данным ГУ МВД России по Московской области, 33-летний житель Коломны выбирал одежду, шел в примерочную, отрывал с вещей ценники и магнитную защиту. Затем надевал поверх новой одежды свою собственнуюи покидал магазины.

Изучив записи видеокамер, оперативники установили его личность. Задержание произошло в магазине спортивных товаров на улице Октябрьской революции.

Мужчина подозревается в серии краж. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.