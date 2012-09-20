В ЮВАО вор-форточник был застигнут на месте преступления

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные правоохранители района Капотня 13 сентября задержали вора-форточника, который пытался проникнуть в квартиру к очередной жертве. Следователи установили причастность 21-летнего жителя Тульской области к аналогичному преступлению.

Выяснилось, что 1 августа молодой человек ограбил квартиру в третьем квартале Капотни. С заявлением в полицию обратилась хозяйка жилья, рассказав, что вор унес с собой ноутбук, ювелирные украшения и 72 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По каждому факту преступления в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Правоохранители проверяют причастность молодого человека к похожим грабежам. Пострадавших от действий нарушителя закона полицейские просят сообщить об этом по телефонам (495) 919 -19-62 или "02".