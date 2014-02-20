Чаще всего в 2013 году в Москве угоняли Honda Pilot

Самым угоняемым автомобилем в Москве за 2013 год стал Honda Pilot

Самой угоняемой машиной в 2013 году в Москве стала Honda Pilot. Вторую строчку своеобразного рейтинга заняла Mazda CX-7, а третью – Range Rover.

При этом "японцы" удерживают первенство и в общем количестве угонов – чуть менее половины. Также автоворы часто смотрят в сторону "немцев", "британцев" и "американцев".

Как отмечают в страховой компании Allianz, меньше всего злоумышленников интересовали российские и южнокорейские машины. Интересно, что больше всего угонов произошло в сентябре, апреле и июне, а меньше всего – в мае и ноябре.

По сравнению с 2012 годом общее число угонов немного сократилось, при этом автоворов чаще всего интересуют машины не старше трех лет.