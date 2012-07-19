Москвич обокрал свою гражданскую жену

Фото злоумышленника с сайта ГУ МВД России по городу Москве

Сотрудники ОМВД России по району Жулебино задержали 28-летнего мужчину, который обокрал свою гражданскую жену. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

11 июля в полицию с заявлением о краже ювелирных украшений на сумму 800 тысяч рублей обратилась москвичка 1952 года рождения. По словам женщины, посторонних в ее доме не бывает, поэтому в краже она подозревает своего знакомого, с которым жила в последнее время.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозрения женщины подтвердились. Выяснилось, что злоумышленник заложил украшения своей гражданской супруги в ломбард, так как не смог заработать себе на жизнь самостоятельно.

По данному факту было возбуждено дело по части 3, статье 158 части 3 УК (кража).