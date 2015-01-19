Подозреваемая в краже 500 тысяч рублей задержана на западе столицы

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Полицейские задержали подозреваемую в крупной краже. Женщина похитила кошелек с 500 тысячами рублей из сумки одной из посетительниц гипермаркета на Рублевском шоссе, сообщает Агентство "Москва".

Подозреваемую удалось задержать "по горячим следам". С момента обращения потерпевшей в полицию не прошло и получаса, как злоумышленница уже давала показания в отделении полиции.

Задержанной оказалась 28-летняя уроженка Пермской области. Против нее возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Отметим, что сегодня днем был задержан мужчина, укравший со склада 2 тысячи комплектов зимней полицейской формы.

Как установили правоохранители, в середине декабря на склад в СВАО приехал неизвестный на грузовике. Он представился сотрудником транспортной компании, погрузил в машину 2,1 тысячи комплектов формы стоимостью в 7,3 миллиона рублей и скрылся.

Форму должны были отвезти в Пензенскую область, но комплекты так и не приехали, после чего хозяин товара обратился в полицию.