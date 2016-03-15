Форма поиска по сайту

15 марта 2016, 19:08

Происшествия

Внедорожник за 5,5 млн рублей угнали на западе Москвы

Фото: ТАСС/Игорь Акимов

На западе Москвы угнали внедорожник Toyota Land Cruiser 200 за 5,6 миллиона рублей, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным полиции, 14 марта в органы поступил звонок от 28-летней девушки, заявившей о краже автомобиля, который был припаркован возле дома на улице Веерная. Сотрудники МВД проводят ряд оперативных мероприятий, направленных на розыск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В то же время Агентство "Москва" сообщает, что владелицей автомобиля оказалась гендиректор строительной организации "ТТ-Строй".

