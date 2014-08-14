Суд арестовал похитителей котенка каракала

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Головинский райсуд арестовал двоих похитителей котенка каракала и полумиллиона рублей, передает МИА "Россия сегодня".

Фигуранты дела, возбужденного по статье "Разбой, совершенный в крупном размере", пробудут под стражей до 24 сентября.

Напомним, кража произошла 24 июня, злоумышленники проникли в квартиру на Большой Академической улице, пригрозили хозяйке пистолетом, после чего забрали у нее полмиллиона рублей и котенка степной рыси.

Общий ущерб составил чуть менее миллиона рублей. Каракал, или степная рысь является очень дорогим животным, стоимость котенка эксперты оценили в 440 тысяч рублей.

В дикой природе каракал обитает в Африке, Индии, на Аравийском полуострове и в Средней Азии.