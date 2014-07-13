Москвичка "потратила" более 2 миллионов рублей на снятие порчи

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Мошенники похитили более у москвички 2,7 миллиона рублей. Деньги были "предназначены" для снятия порчи с родственников жительницы Москвы, сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МВД.

Инцидент произошел в субботу вечером в парке на проспекте Вернадского. По словам сотрудника МВД, мужчина и женщина подошли к потерпевшей, сообщили, что на ней и ее родственниках лежит проклятье, для снятия которого необходимы деньги.

"Потерпевшая сходила в ломбард, где заложила свой автомобиль BMW-X6, после чего полученные деньги отдала аферистам, которые впоследствии скрылись", - добавили в МВД.

В настоящее время полиция ищет мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.