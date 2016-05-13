Приезжего задержали за кражу 500 тысяч рублей из машины

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали приезжего, который украл из иномарки 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского главка полиции.

Ранее в правоохранительные органы обратилась жительница Москвы. Она рассказала, что припарковала свою Audi на улице Вавилова и пошла в магазин, а когда вернулась, то обнаружила, что дверь машины открыта и из сумочки, оставленной в салоне, пропали документы, банковские карты и деньги.

Подозреваемого задержали при попытке снять деньги с украденной карты. Выяснилось, что ранее судимый за такое же преступление уроженец Закавказья выслеживал дорогие иномарки, после чего, используя электронное устройство, отключал сигнализацию, проникал в салон и забирал ценные вещи.