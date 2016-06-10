Форма поиска по сайту

10 июня 2016, 11:54

На юго-востоке Москвы ограбили рыбную палатку

В районе Выхино-Жулебино из торговой палатки похитили рыбную продукцию на сумму 37000 рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

С заявлением о краже в полицию обратилась потерпевшая – 41-летняя уроженка Московской области. Она сообщила, что кража произошла в торговой палатке на Ферганской улице в период с вечера 23 мая до восьми часов утра 24 мая. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемого – 21-летнего москвича. Задержание произошло недалеко от места преступления.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Рыбная продукция периодически становится объектом вожделения столичных преступников. Иногда рыбу крадут в промышленных масштабах. Так, например, в прошлом году сообщалось о краже 5 тонн замороженной скумбрии со склада предприятия по торговле морепродуктами. В ходе следствия выяснилось, что преступник работал на этом же предприятии кладовщиком. Договорившись с одним из клиентов, он продал ему со склада пять тысяч килограммов замороженной скумбрии, а вырученные деньги потратил на погашение долга по кредиту и на собственные нужды.

В пять раз больше рыбы украли в Москве три года назад – тогда воры вынесли 25 тонн замороженной рыбы из грузовика на улице Генерала Дорохова. Сумма ущерба от преступления составила около 3,7 миллионов рублей

