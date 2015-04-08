Следователи нашли 11 похищенных книг из библиотеки ИНИОН

Фото: ТАСС/Александр Неменов

Подозреваемые в краже книг из сгоревшей библиотеки ИНИОН успели за несколько дней до задержания продать 11 книг, которые были похищены. Об этом Агентству "Москва" сообщил начальник пресс-служб столичного управления МВД России Андрей Галиакберов.

"В настоящее время покупатель установлен и опрошен, все 11 книг у него изъяты в качестве вещественных доказательств по данному делу", – заявил он.

Ранее было возбуждено уголовное по факту кражи книг из библиотеки ИНИОН после пожара. Кроме того, что столичные полицейские задержали двоих мужчин, которые продавали книги из библиотеки ИНИОН.

Сыщики МУРа задержали подозреваемых, пытавшихся продать 12 книг с печатью "Фундаментальная библиотека общественных наук Академии наук СССР". Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что на книжных развалах на Арбате продается литература из сгоревшей библиотеки.

Как отметили в МВД, книги были украдены при проведении восстановительных работ после пожара, произошедшего 30 января в библиотеке. Литература изъята и направлена на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Полностью пожар потушили спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.