На западе столицы задержаны трое угонщиков крана

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В столице задержаны трое мужчин, пытавшихся угнать автокран на базе КамАЗа, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел рано утром 6 февраля на западе Москвы. Поймать злоумышленников удалось на месте преступления на Рябиновой улице.

Отметим, что строительную технику в Москве воруют часто. Например, 9 декабря со строительной площадки в Новой Москве угнали автокран. Материальный ущерб составил около 4 миллионов 200 тысяч рублей.

В апреле в Одинцовском районе Подмосковья угнали автокран за 2,5 миллиона рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны – ими оказались трое уроженцев Армении, один из них уже был судим.

А чуть позднее на северо-востоке столицы у государственной бюджетной организации, работающей в сфете коммунальных услуг, угнали два самосвала "КамАЗ". Техника была похищена со стоянки на улице Полярная.