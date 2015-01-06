У курьера на северо-западе Москвы отобрали три шубы

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

На северо-западе Москвы неизвестные отобрали у курьера три шубы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным правоохранителей, в подъезде жилого дома на Таллинской улице трое неизвестных напали на курьера, забрали у него две норковые и одну соболиную шубы и скрылись.

Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей, по факту нападения возбуждено уголовное дело.

Кроме того, еще три норковые шубы были похищены из квартиры на севере столицы – там воры подобрали ключи к квартире потерпевшего и вынесли оттуда четыре пары наручных часов, 600 тысяч рублей, два iPad, ювелирные изделия и три норковые шубы, размер ущерба составил 15 миллионов рублей.