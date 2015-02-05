У безработного украли из Range Rover 5 млн рублей

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

У безработного жителя Москвы украли из внедорожника Range Rover сумку с 5 миллионами рублей, сообщает Агентство "Москва".

По словам самого потерпевшего, неизвестный разбил стекло задней левой двери машины, припаркованной на улице Раменки, и похитил наличность.

В настоящее время устанавливается личность предполагаемого преступника, полиция проводит оперативно-следственные действия.

Добавим, что еще одно ограбление безработного, но в Новой Москве, произошло 4 февраля. Неизвестный проник в дом потерпевшего и похитил 200 тысяч рублей, драгоценности, золотые коллекционные монеты.

Кроме того, похититель забрал из сейфа, расположенного в подвальном помещении дома, три охотничьих ружья. Общая сумма материального ущерба составила порядка пяти миллионов рублей.