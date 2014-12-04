Крупную сумму денег похитили из машины в центре города

Фото: ТАСС/Станислав Овчинников

Двое неизвестных похитили сумку с крупной суммой денег из машины в центре столицы, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции. Добычей злоумышленников стали полмиллиона рублей.

Преступление было совершено по адресу: улица Вольная, дом 13. Вооруженные налетчики вытащили из машины сумку с деньгами и скрылись на белом BMW X6.

В городе объявлен план "Перехват", пока он результатов не дал.

Два дня назад аналогичное преступление было совершено на Рогожской площади. Преступники несколько раз выстрелили по машине и похитили из нее сумку, в которой, по словам заявителя, находилась крупная сумма денег.

На прошлой неделе на юго-востоке столицы преступник отобрал у водителя 1,85 миллиона рублей. Злоумышленник разбил стекло и забрал у мужчины сумку с деньгами, при этом угрожая пистолетом.