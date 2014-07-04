В Подмосковье няня ограбила квартиру на 900 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области сотрудники полиции задержали няню, ограбившую квартиру на 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД России.

2 мая в полицию обратилась 30-летяняя жительница Железнодорожного. Она сообщила, что няня, работающая у нее, воспользовавшись отсутствием хозяев, похитила ювелирные украшения, компьютерную технику и три шубы. Сумма причиненного ущерба составила 900 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана 23-летняя жительница города Кинешмы. По данному факту возбуждено уголовное дело, женщине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.