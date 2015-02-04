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Москва 24

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Происшествия

4 февраля, 08:35

В Новой Москве безработного ограбили на 5 миллионов рублей

кражи криминал ограбления Новая Москва

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

В Новой Москве неизвестный ограбил безработного на пять миллионов рублей, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 2 февраля в поселении Филимоновское. Неизвестный проник в дом потерпевшего и похитил 200 тысяч рублей, драгоценности, золотые коллекционные монеты.

Кроме того, похититель забрал из сейфа, расположенного в подвальном помещении дома, три охотничьих ружья. Общая сумма материального ущерба составила порядка пяти миллионов рублей.

Отметим, на прошлой неделе в поселке Сосенское в ТиНАО ограбили дом предпринимательницы почти на 8 миллионов рублей. Преступление совершили пятеро неизвестных в масках.

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Инцидент произошел 28 января в 04.30. Злоумышленники проникли в дом директора одной из компаний. Грабители угрожали женщине предметом, похожим на пистолет.

Они также ударили по голове знакомого хозяйки дома. Связав обоих, злоумышленники похитили ювелирные украшения и деньги.

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