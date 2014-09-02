На востоке Москвы угнали экскаватор за 3,5 миллиона рублей

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На востоке Москвы двое неизвестных, вооруженных ножом, угнали экскаватор за 3,5 миллиона рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка полиции.

Сообщение о грабеже поступило в полицию днем 1 сентября. По словам потерпевшего, ночью к нему в бытовку зашли неизвестные в масках, заставили лечь на пол и связали, после чего похитили с прилегающей территории экскаватор-погрузчик JCB.

Пострадавшему пришлось оказать медицинскую помощь. В настоящее время устанавливаются личности налетчиков.