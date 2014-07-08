В интернете собрали 33 тысячи долларов вместо $10 на салат

Фото: kickstarter.com

Американец Зак Браун собрал 33 тысячи долларов на приготовление картофельного салата с помощью ресурса для привлечения средств Kickstarter. Сначала Зак собирался получить за свой шуточный проект только десять долларов.

Свой стартап Браун опубликовал 3 июля. За два доллара там можно приобрести фотографию американца за процессом приготовления блюда, а за двадцать — получить написанное поваром тематическое хайку, рецепт, подписанную банку майонеза и возможность присутствовать на кухне во время приготовления салата.

Также Браун прикрепил фотографию будущего салата и описал подробности проекта. Пользователи краудфандинг-сайта оценили иронию Зака, и проект стал пользоваться большой популярностью. Сумма все еще продолжает расти.

Кроме того, выяснилось, что желающие присутствовать при приготовлении салата не поместятся на кухне Брауна. Поэтому американец заверил участников, что снимет банкетный зал и произнесет имя каждого участника кампании, пока будет нарезать ингредиенты.