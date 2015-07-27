Операции по удлинению ног становятся популярными в столице

В столице становятся популярными операции по удлинению ног

В столице набирают популярность операции по удлинению ног, сообщает телеканал "Москва 24".

Мода на подобные операции появилась не так давно в Японии и Китае. В погоне за идеальными пропорциями девушки начали ложиться под нож. Причем не только, чтобы выпрямить ноги, но и чтобы их удлинить. Глядя на смелость азиаток, к хирургам массово потянулись и россиянки.

По меркам частных клиник операция стоит не так дорого – около двухсот тысяч рублей. Чаще всего ее делают при помощи аппарата Елизарова. Сначала, кости просверливают хирургической дрелью.

В полученные отверстия вставляют спицы и крепят на них опоры, похожие на кандалы. Все это ради 6–8 сантиметров.

По словам доктора медицинских наук, врача-ортопеда Акшина Багирова, на восстановление после такой операции уходит год, жертвам моды приходится заново учиться ходить.

Как правило, отговорить решившихся на операцию девушек сложно. Навязчивая идея стать похожей на модель с обложки, уверены психологи, всегда сильнее любых аргументов.

Отметим, средства массовой информации усиленно насаждают культ вечной молодости, и в погоне за красотой женщины готовы на все. Акции, скидки и бонусы – не только грамотный маркетинговый ход, но и реальная возможность для смелых стать пациентами начинающего хирурга.

Решившись на первую пластику, женщина не только рискует получить проблемы со здоровьем, но и имеет все шансы попасть в круг психологически зависимых от скальпеля.