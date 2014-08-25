Гангста-рэп и красивые люди: самые странные избирательные кампании

Фото: ИТАР-ТАСС

25 августа в Австрии произошло поистине смешное преступление. Неизвестные злоумышленники похитили у социал-демократов 400 садовых гномов, которые использовались для предвыборной агитации. О самых странных предвыборных кампаниях и невероятных политиках - в материале M24.ru.

Пока вы читаете этот текст - в Австрии под угрозой предвыборная кампания целой партии. В федеральной земле Форарльберг неизвестные похитили 400 садовых социал-демократических гномов. На месте фигурок, которые использовались для агитации к региональным выборам, теперь висят плакаты конкурирующей партии - правых консерваторов.

Австрийская полиция уже подключилась к поискам похищенных гномов, за поимку злоумышленников, которые своровали фигурки, объявлена награда.

В то время, когда австрийские правоохранители опрашивают свидетелей и ищут следы похитителей, вспомним самые веселые предвыборные кампании, самые несусветные партии и наиболее смешных политиков.

Йон Гнарр

Этот политический деятель заглянул в наш хит-парад из страны льда и вулканов - Исландии. Как оказалось, это государство способно не только пугать европейцев своими Эйяфьятлайокудлями и Катнами, но и весьма продуктивно "зажигать" на выборах.

Гнарр долгое время играл в разнообразных исландских фильмах и сериалах, пока ему не пришло в голову заняться политикой. Судя по всему, политическая жизнь Исландии крайне скучна, а Йон решил привнести туда немного веселья.

Рейкьявик. Фото: ИТАР-ТАСС

Он создал "Лучшую партию", которая позиционирует себя как "анархо-сюрреалистическая". Примечательно, что Гнарр, баллотируясь на пост мэра, честно пообещал не выполнять своих обещаний. А они были, надо сказать, весьма оригинальными: бесплатно выдавать полотенца в бассейнах, привезти белого медведя в зоопарк, открыть "Диснейленд" в аэропорту Рейкьявика и бесплатно списать всем долги. Кроме того, он пообещал избирателям, что в городском парламенте отныне больше никто не будет употреблять наркотики.

Программа Гнарра настолько понравилась избирателям, что его с большим перевесом избрали мэром самого крупного города Исландии. Население Рейкьявика составляет всего 120 тысяч человек, что в два раза меньше подмосковной Балашихи, но Исландия вообще крайне мало населена.

Мэр обрадовался новому посту и продолжил свою подрывную деятельность во благо Исландии. Так, он потребовал, чтобы парламентарии в обязательном порядке смотрели сериал, в котором он снимался, а также регулярно ходили в женском платье на гей-парады.

"Паук"

Но неверно думать, что в России на муниципальных выборах не происходит каких-либо ярких событий. В 2012 году в Московской области избирали мэра Химок. Кампания запомнилась не столько участием в ней политических тяжеловесов, сколько "отжигами" рокера Сергея Троицкого, известного под псевдонимом "Паук".

Этот кандидат выступил с такой программой, что его исландскому коллеге оставалось бы только с завистью пожимать плечами. Для начала "Паук" заявил, что на все ответственные посты в Химках надо назначить немецких чиновников, потому что российские "все разворуют". Но это было только начало, показ возможностей, чтобы продемонстрировать свои способности и вызвать к себе интерес.

"Паук" предложил вырубить часть Химкинского леса и создать на этом месте заповедник компьютерных зверей и превратить Химки в Лас-Вегас-2. Образцовый чиновник, по мнению рокера, должен уметь читать рэп или хотя бы петь Blueberry Hill.

В заключение "Паук" выразил намерение устроить марш шагающих экскаваторов по Ленинградскому шоссе в сторону Химок, но тут уже возмутились ко всему привычные московские власти и идею пришлось отбросить.

Как и стоило ожидать, "Паук" не сумел составить какой-либо конкуренции более серьезным кандидатам. Зато его избирательная кампания запомнилась абсолютно всем, следившим за выборами.

Паук. Фото: ИТАР-ТАСС



Партия красивых людей

В Румынии тоже присутствуют весьма интригующие политические силы. Некая Санзиана Буруяна создала политическую партию для молодых топ-моделей, куда закрыт доступ для "некрасивых людей".

На первой же пресс-конференции новой партии Буруяна заявила, что намерена избавить Румынию от "толстых депутатов и политиков", причем людей с лишним весом предлагалось штрафовать на 10 евро за каждый лишний килограмм.

Буруяна также намеревалась ввести штраф на супружеские измены, причем только для мужчин, и сажать в тюрьму за анекдоты про блондинок.

Особенно интригующе смотрелись официальные мероприятия из предвыборной кампании Партии красивых людей. Они больше напоминали не съезд партийцев, а некое эротическое шоу, подчас даже с порнографическим уклоном. Как и стоило ожидать, избиратели порыв Буруяны не оценили, впрочем она не отчаивается и рассчитывает победить на следующих выборах.

Коты

Однако все вышеперечисленные кандидаты меркнут по сравнению с двумя мэрами американских городов. Дело в том, что они - коты.

Фото: ИТАР-ТАСС

В 1997 году будущего мэра города Талкитна на Аляске нашли в коробке с котятами, брошенной на парковке. Одного из котят взяла к себе домой женщина, и ради хохмы выставила его кандидатуру на выборах мэра города. Для его избирательной кампании был придуман броский лозунг - "Единственный кандидат, который ловит мышей".

Но шутки не получилось - все население в едином порыве проголосовало за кота. В разговорах жители честно признавались, что от него будет явно больше толку, чем от местных политиков. И вот уже 17 лет полосатый кот Стаббс руководит Талкитной.

В сентябре прошлого года на жизнь мэра было совершено покушение - на него напала собака. Градоначальника срочно госпитализировали, его жизнь удалось спасти. В числе других достижений политики Стаббса - побег на окраину города в кузове мусоровоза.

Однако Стаббс - не единственный представитель кошачьей власти на территории США. Городом Шарон в Луизиане руководит его не менее полосатый собрат Фредди. В феврале 2011 года его кандидатура даже была выдвинута на выборах в Сенат, куда он, разумеется, не прошел.

Василий Макагонов