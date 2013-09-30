"Огонек": Кличко намерен продолжить борьбу на политическом ринге

Фото: M24.ru

Как жить нельзя?

В последний день 10-го Валдайского форума простой вопрос, заданный ветераном клуба Фэном Шаолей (он присутствовал на всех 10 заседаниях), неожиданно поставил выступающих в затруднительное положение. "Спасибо огромное за замечательную дискуссию и такие разные точки зрения,— учтиво сказал китайский гость.— Но скажите, пожалуйста, а вас что-то объединяет?" Алексея Кудрина, Александра Проханова и Сергея Караганова эта простая формулировка, кажется, несколько озадачила, и отвечать они принялись после некоторой паузы, причем бывший министр финансов вначале так и не нашел ничего общего с сидевшим рядом прозаиком. Проханов оказался более великодушным, заметив, что ораторов сближает стремление сохранить государство…

Выход силой

К осени 1993 года в стране возникло реальное двоевластие, и стоял крепкий запах гражданской войны. Николай Сванидзе - о логике событий 1993 года.

"В Украине политика — это бои без правил"

Стаж Виталия Кличко в большой политике меньше, чем в большом спорте, но результаты вполне сопоставимы: чемпион по боксу в тяжелом весе имеет все шансы стать чемпионом и на политическом ринге. В интервью "Огоньку" своих амбиций глава партии УДАР не скрывал.

Победа в долг

Германия выбрала новый парламент. Но кого он выберет канцлером и каким будет новое правительство ФРГ, сказать пока невозможно.

Кулачная терапия

Пару недель назад продвинутая общественность активно обсуждала новость: Чак Паланик, автор романа "Бойцовский клуб", который лег в основу культового фильма Дэвида Финчера, написал продолжение знаменитой истории. В это же время в Москве без всяких указаний на заимствование идеи российские граждане искали себя и избавлялись от депрессии через драку.

Притяжение невесомости

В российский прокат выходит фильм "Гравитация" — о космосе и одиночестве. Оглушительный успех картины на фестивалях в Венеции и в Торонто заставил "Огонек" поговорить с ее создателями — режиссером Альфонсо Куароном и исполнительницей главной роли Сандрой Буллок.

Бисер перед снобами

В ночи, возле русского ресторана на Конногвардейском бульваре, я обнаруживаю режиссера Ульриха Зайдля с актрисой Марией Хофштеттер — той самой, что в главной роли в "Вере" из трилогии "Рай". Она сыграла верующую, любящую Иисуса так сильно, что использует распятие для… Впрочем, умолкаю: прокат "Рая" церковные активисты пытаются запретить во всем мире — от родной для Зайдля Австрии до США. И особенно, конечно, негодуют одинокие женщины в возрасте 50+, хотя именно про (и для!) одиноких несчастных женщин и снята его трилогия.

Быть или не бить

Художественный фильм "Околофутбола" вышел в высшей степени художественным и чуть было не заставил уважать футбольных хулиганов.

Замечательный великий человек

В серии "Жизнь замечательных людей" вышла биография Д.С. Лихачева, написанная петербургским прозаиком Валерием Поповым. Она сразу вызвала возражения внучки академика Веры Зилитинкевич, филолога Константина Азадовского, историка Ирины Левинской.

