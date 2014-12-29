Вирус Эбола или крупный астероид: от чего и когда мы все умрем

"Нераскрытые тайны": Из-за чего может наступить Апокалипсис

Более 99% биологических видов, когда-либо живших на нашей планете, вымерли. Этот процесс продолжается миллиарды лет. Но неужели и человек разумный станет когда-нибудь лишь частью палеонтологических коллекций?

Существует десятки сценариев, при которых на Земле может произойти закат человечества. Многие из них не выдерживают никакой критики. Вероятность наступления других - всего один процент. Но несколько событий, по мнению ученых, могут стать для нас безрадостной реальностью уже совсем скоро. Так к чему нам нужно приготовиться? Из-за чего может наступить Апокалипсис? Об этом читайте в специальном репортаже телеканала "Москва Доверие".

Когда мы все умрем

Еще ни одно существо на Земле не пыталось с таким усердием рассчитать конец своего существования, как человек. Мы так давно этим занимаемся, что на сегодняшний день накопился по-настоящему солидный список дат, когда на человечестве можно было бы поставить крест.

Эра индустриализации принесла еще больше черных дат в лист ожидания. Апокалипсис стал предрекаться едва ли не каждый год. А на рубеже нового тысячелетия количество ожидаемых концов света и вовсе зашкалила. Только на 1999-й год было предсказано 13 совершенно разных катастроф, обещающих стереть человечество с лица Земли.

Подробное расписание апокалипсисов регулярно пополняется. На сегодняшний день оно составлено до 2036 года. Далее встречаются лишь обрывочные сведения вплоть до 3000-го года. Но почему мы так уверены, что с нами обязательно должно случиться что-то ужасное?

Это убеждение имеет очень глубокие религиозные корни. Предсказания о том, что нашу цивилизацию ждет Армагеддон, содержится во всех авраамических религиях: христианстве, исламе и иудаизме. В одной из книг Нового Завета - Апокалипсисе - записано даже то, как именно будет происходить конец света.

"Это как раз-таки та часть Библии, где, по мнению многих текстологов, представлены общие знания о том, что ожидает род человеческий. И вот трактовки Апокалипсиса или Откровения абсолютно неоднозначны. И есть мнение в европейской и в отечественной науке, что сейчас абсолютно невозможно расшифровать этот текст, ведь многие источники символов просто утрачены", - объясняет доцент ИИЯ МГПУ, кандидат филологических наук Анна Осипова.

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

40 тысяч лет человечество жило с мыслью о грядущем конце света. Неудивительно, что эти идеи стали частью мировой культуры. Даже сегодня, в век науки и скепсиса, многие из нас обращаются к тексту Апокалипсиса, как к инструкции по эксплуатации мироздания.

Но ученые не устают заявлять: этот текст является довольно не точным переводом первоисточника. В откровении нет четкой информации, что именно, где и когда произойдет с человечеством. Описания событий слишком туманны, поэтому каждый трактует их на свой манер.

"Апокалипсис делится на несколько структурных и семантических частей. И вот упоминаются 6 печатей, 7 тайн. И практический последний шаг (6-я печать или 7-я тайна) будет сопровождаться обязательно громкими возгласами, обязательно падением небес, обязательно темнотой, обязательно будет сопровождаться какими-то страшными явлениями, которые описываются именно при помощи лексической единицы "страшный" и "ужасный", но не называются каким-то конкретным словом", - рассказывает Анна Осипова.

Многие ученые, работающие над переводом Священного Писания, сомневаются в том, что Библейский Апокалипсис - это событие, которое может оказаться глобальным, неизбежным. Но люди уже слишком привыкли к мысли о грядущей катастрофе. Всевозрастающий уровень тревожности в обществе заставляет многих из нас верить в пришествие инопланетян.

Пещерные инстинкты

Психологи отмечают удивительный феномен: несмотря на то, что мы живем в век нанотехнологий, большинство из нас все еще обладает так называемым магическим типом мышления, - атавизмом, доставшимся нам от предков, свято веривших в сверхъестественное.

"Вера в сглаз, вера в подобного рода предсказания, ритуалы, которые характерны для многих людей, - это вот какие-то остатки магического мышления. Но на самом деле в них нет ничего плохого, если они не охватывают жизнь очень сильно. Многие в детстве перепрыгивали через трещины на асфальте, потому что если не перепрыгнешь, то что-то плохое может произойти, например, конец света. Но для взрослых современных людей было бы здорово все-таки отличать рациональное мышление от иррационального, и связывать иррациональное мышление с тревогой", - считает кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института психологии РАН Мария Падун.

Невероятный интерес общественности ко всякого рода пророчествам в свое время и ученых подтолкнул к исследованиям. Ведь если на планете действительно могут произойти события, которые приведут к полному вымиранию человечества, значит, их можно попробовать предотвратить.

Фото: ТАСС/Великжанин Виктор

Ученые очень быстро согласились с тем, что возможная гибель человеческой цивилизации - не просто древняя страшилка, а событие, которое может случиться с большой долей вероятности, хотя бы потому, что подобное на нашей планете уже случалось.

"Виды на Земле вымирают все время. Каждый день фактически что-нибудь вымирает. И сейчас вымирает, и в древности вымирали. Это называется фоновым вымиранием. Но время от времени на Земле случается такое сочетание того, что происходит, что в результате вымирание резко увеличивается", - говорит доктор биологических наук, главный научный сотрудник Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН Александр Пономаренко.

В науке такие периоды называются массовыми вымираниями. Оказывается, в истории Земли они случались нередко, но лишь 5 из них палеонтологи считают самыми крупными и страшными. Первое глобальное вымирание видов получило название ордовикско-силурийское вымирание, и произошло оно около 450 миллионов лет назад.

"Оно длилось по разным оценкам от 500 тысяч лет до нескольких десятков миллионов. Затронуло оно морские организмы, преимущественно придонные. Вымерло около 60 процентов всех сообществ морских организмов. Прежде всего, это плеченогие, или брахиоподы, и коралловые сообщества", - рассказывает научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Евгения Байкина.

Следующее крупное вымирание началось в конце девонского периода 384 миллиона лет назад. Причин, по которым мог запуститься этот глобальный мор живых существ так много, что ученые до сих пор жарко спорят о них. С определенной долей достоверности сегодня можно говорить лишь о том, что по какой-то причине в океанических водах сильно понизилось содержание кислорода.

"В ходе этого вымирания прекратили свое существование так называемые бесчелюстные рыбы, но это не рыбы в настоящем понимании, а бесчелюстные позвоночные. А также брахиоподы, большая часть рифостроящих организмов, прежде всего кораллы. Причем потери в сообществе коралловых были настолько сильными, что восстановиться они смогли только через много миллионов лет уже в мезозойскую эру", - утверждает Евгения Байкина.

Почему вымерли динозавры

Но самое крупное в истории Земли вымирание произошло около 150 миллионов лет назад. И по количеству погибших биологических видов ему нет равных. Великое пермское вымирание стало колоссальной катастрофой. По подсчетам ученых оно погубило около 95 процентов видов всех живых существ на планете.

"Причиной самого сильного вымирания было массовое чудовищное извержение сибирских трапов, то есть извержение лавы, когда вытекли около 10 миллионов кубических километров лавы, и она растеклась от бассейна Тунгусский, дотекла чуть ли не до Архангельска, в разные стороны растекалась. Получался такой удар, который и привел к тому, что действительно, особенно в море, очень много что вымерло", - говорит Александр Пономаренко.

Великое пермское вымирание продолжалось довольно недолго - каких-то 10 тысяч лет. По палеонтологическим и геологическим меркам все произошло практически мгновенно. И все же Земле потребовалось 30 миллионов лет, чтобы восстановить все экосистемы после этого колоссального извержения.

Фото: ТАСС/Смертин Павел

Впрочем, следующее массовое вымирание прокатилось по планете уже на стыке триаса и юрского периода. Оно привело к вымиранию 50 процентов всех существ на суше и в море. Ну а самым последним в истории Земли крупным вымиранием считается мел-палеогеновое.

Оно началось около 65 миллионов лет назад. Именно с этим событием связывают исчезновения динозавров - огромных ящеров, которые на протяжении предыдущих 165 миллионов лет были доминирующим биологическим видом на нашей планете.

Почему это произошло - до сих пор точно неизвестно. На сегодняшний день самая популярная гипотеза гласит, что это массовое вымирание запустил упавший на Землю астероид диаметром 10 километров. И самым убедительным доказательством этой теории считается огромный кратер на полуострове Юкатан, возникновение которого совпадает с началом мел-палеогенового вымирания.

"Около 2,5 миллиона лет назад на Землю упал очередной метеорит между Южной Америкой и Антарктидой, имевший в диаметре около 10 км, но вымирания как такового он не вызвал. То есть отмечаются огромные волны цунами, которые забросили рыб, морские организмы буквально в горы в Южной Америке, но последующих вымираний никаких не последовало.

И практически в изменении органического мира ничего, никаких крупных изменений. То есть метеорит должен быть буквально огромным, где-то от 20 км в диаметре, чтобы вызвать какие-то нарушения, прежде всего в земной коре. Далее за этим следуют климатические изменения, и только после этого начинают как-то на это реагировать животные и растения", - утверждает Евгения Байкина.

Все же самой главной загадкой последнего массового вымирания на Земле остается гибель динозавров. Современные палеонтологические находки заставляют пересматривать устоявшиеся теории и выдвигать новые. Сегодня набирает популярность версия о том, что гигантские ящеры были на грани вымирания задолго до падения астероида. Это катастрофическое событие лишь ускорило их исчезновение.

"Вымирание динозавров началось не в конце мела. Оно началось гораздо раньше – примерно с середины мела, и заключалось в том, что постепенно снижалось разнообразие видов, а новых не образовывалось. Поэтому к концу мела осталось только, грубо говоря, несколько десятков общеизвестных таких видов как тираннозавр или трицератопс, то есть, грубо говоря, динозавры должны были погибнуть сами собой и быть вытеснены млекопитающими", - рассказывает Евгения Байкина.

Туманное будущее

Падение астероидов, оледенение, извержение вулканов, слияние тектонических плит и последующие суперземлетрясения, изменение газового состава атмосферы, - прошлое нашей планеты было довольно бурным. И у ученых нет оснований полагать, что будущее Земли будет спокойнее. Шестое массовое вымирание обязательно состоится в ближайшую тысячу лет - говорят одни эксперты. А другие уверяют, что оно уже началось, и во многом по вине самого человека.

Фото: ТАСС

"Сейчас вымирание происходит почти исключительно от действий человека. Ну, то есть фоновое вымирание, конечно, все равно есть, но темпы фонового вымирания – они ничтожны, мы бы просто их не замечали. Ну, то есть вымирание, которое есть сейчас – оно, в общем, все порождается человеком. Человек всегда этим занимался, когда существовал. Он выморил довольно много. До сих пор ученые спорят: мамонтов съели люди – не съели люди", - утверждает Александр Пономаренко.

И все же у шестого массового вымирания есть все шансы повторить ужасы древнего пермского мора. Количество погибших видов может сильно увеличиться, если на Земле проснется хотя бы один из 600 действующих супервулканов. В том, что это случится у ученых нет сомнений. Это лишь вопрос времени.

Извержение даже не самого большого вулкана неизбежно приведет к глобальной катастрофе. Извергающиеся потоки магмы выжгут обширные территории вокруг, а в атмосферу поднимется огромное облако вулканического пепла, которое на годы может закрыть солнце. Наступит своего рода ядерная зима, из-за чего на планете сильно похолодает. Даже на экваторе температура может опуститься ниже нуля.

"Здесь я занимаю оптимистическую позицию и считаю, что ничего особенного не будет, потому что Земля восстанавливается. Все-таки мощь восстановления мы видим. Как быстро, что бы ни случалось на Земле, восстанавливалась природа. Человек может, конечно, какой-то ядерной войной отбросить биосферу назад. Но что происходит при этих вымираниях? Ведь не просто вымирают животные и растения. Биота оказывается отброшенной назад", - говорит Александр Пономаренко.

Попадет ли человечество в категорию выживших, хоть и отброшенных назад биологических видов, - вопрос спорный. На сегодняшний день ученые насчитывают около 5 сценариев, при которых закат нашей цивилизации может произойти уже в этом столетии.

Но каковы эти угрозы? По каким причинам Апокалипсис может случиться уже в обозримом будущем? Больше всего опасностей, которые мы не в силах избежать, таятся в космосе.

"Самые серьезные, конечно, это геоугрозы, космические угрозы. Это очень глобально и серьезно. Например, угроза глобального ядерного конфликта, если рассуждать чисто теоретически, для человека не будет катастрофической в том плане, что все закончится.

Да, будут какие-то изменения, но, в общем, не так это ужасно, и это не прекратит существование биологической жизни на Земле. А вот космические угрозы достаточно серьезного характера (а они очень разнообразны) - они могут просто вообще всю жизнь на Земле закрыть", - считает кандидат филологических наук, футуролог Владимир Кишинец.

Осколки космического льда

Чтобы понять, насколько серьезной может быть самая очевидная космическая угроза, достаточно посмотреть на нашу ближайшую соседку - Луну. Вдоль и поперек изрытая метеоритными кратерами, она служит для всех доказательством того, что столкновение с астероидом отнюдь не мифический риск.

Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

В солнечной системе кроме 8 планет учеными давно обнаружены миллионы тел поменьше - это астероиды и кометы. Какие-то из них имеют поистине исполинский размер, достигая тысяч километров в диаметре, а какие-то - не превышают в размерах и пассажирский автобус.

Эти блуждающие глыбы - своего рода строительный космический материал, который в свое время не был использован для формирования планет. Миллиарды лет они скитаются по Вселенной, периодически сталкиваясь друг с другом и рассыпаясь на более мелкие объекты.

Большинство из них постоянно сосредоточено в так называемом поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Но немало этих тел по Солнечной системе путешествует самостоятельно. Часть из них постоянно находится внутри земной орбиты, и такие объекты считаются по-настоящему опасными.

"Все, что крупнее километра - это уже опасно. К счастью большинство из них движется вдали от Земли и в ближайшие миллионы лет не собирается приближаться к земной орбите. Но примерно пять тысяч астероидов (а это тоже немало) время от времени пролетают недалеко от земной орбиты, а это значит, что небольшого влияния на них, гравитационного влияния со стороны планет, достаточно, чтобы их орбита изменилась и стала пересекать орбиту нашей планеты. А значит, когда-то будет неминуемая встреча с ними", - объясняет доцент, старший научный сотрудник ГАИШ МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин.

Каковы могут быть последствия от столкновения даже с крошечным по астрономическим меркам метеоритом, мы уже знаем. Челябинский болид, упавший на Землю 15 марта 2013 года, был всего около 17 метров в диаметре, но этого оказалось достаточно, чтобы произошла локальная катастрофа.

Несмотря на весь потенциальный ужас разрушений, небесные тела размером до одного километра считаются источниками лишь локальных бедствий, от которых человечество может хоть и не очень быстро, но все же оправится.

"Если это камень размером порядка километра, то он уже пробивает атмосферу Земли легко, ударяет по поверхности, либо по океану, что еще неприятней, поскольку крупное цунами – оно всегда доставляет больше хлопот, чем просто взрыв на сухой поверхности Земли.

Ну, а если это километрового размера, 5-10 км диаметром астероид, то где бы он ни ударил, такой мощности взрыв будет, что вся Земля это почувствует: и землетрясения, и цунами мощные, а главное - выброс большого количества вещества в атмосферу, в стратосферу Земли, откуда это вещество долго не упадет обратно. И вот об этом лучше не думать, потому что земная биосфера сильно пострадает от такого 10-километрового осколка небесного тела", - рассказывает Владимир Сурдин.

Темные пятна

Сегодня все открытые и потенциально опасные астероиды находятся под неусыпным наблюдением ученых. Например, 300-метровая глыба под названием Апофиз, сближающаяся с Землей каждые 7 лет, пока движется по предсказуемой траектории.

Вероятность того, что это тело столкнется с Землей в 2036 году, как астрономы предрекали ранее, сегодня стремится к нулю. Но не стоит расслабляться. Уже завтра ученые могут засечь на радарах очередного космического убийцу, летящего прямо на нас.

Фото: ТАСС/Белинский Юрий

Вероятность 50/50. К тому же история с челябинским болидом доказала нам, что современные телескопы способны заранее увидеть далеко не каждое приближающееся к нам тело. Если космическая глыба летит к Земле со стороны Солнца, то в ослепляющем свете звезды уже ничего нельзя разглядеть. Но даже при высоких шансах на неожиданную атаку, любой надвигающийся астероид считается астрономами не настолько опасен, как комета.

"Астероиды летают вокруг Солнца по достаточно круговым орбитам, то есть на каком расстоянии мы его нашли, на таком оно и будет всегда летать. Комета по очень вытянутой орбите летит. Она издалека вдруг обрушивается в окрестности Солнца туда, где наша планета движется. И открыв ее, мы знаем, что через 1,5-2 года она уже будет здесь, рядом с Землей. За такое короткое время мало что можно успеть предпринять - ну, комета крупная. Это такие ледяные айсберги гигантские космические. И у нас будет 1,5-2 года до удара", - говорит Владимир Сурдин.

Ученые научились фиксировать и наблюдать опасные космические тела, но по-прежнему не имеют ни малейшего представления о том, как они устроены. Мы не знаем, насколько астероиды крепкие, полые или пористые внутри. Ядра комет еще более загадочная для людей вещь. Имея в своем распоряжении так мало информации, довольно трудно рассуждать, как именно мы будем от них защищаться в случае неминуемой опасности.

"К сожалению, современные даже самые мощные термоядерные заряды не могут разрушить астероид крупнее 100 метров. А такие достаточно безопасны даже при их падении на Землю, ведь всегда можно эвакуировать население.

А вот крупные (200, 300, 500 метров размером) никакая бомба уже не возьмет. Тут нужны более тонкие методы, например, аккуратно в течение многих лет давить на него какой-то силой и увести с опасной траектории. Такие предложения тоже есть.

Наиболее, пожалуй, дешевый - использовать энергию Солнца. Солнце. Это гигантский источник, почему бы не черпать энергию, которая позволит нам свернуть астероид? Давление солнечных лучей, в принципе, можно организовать так, чтобы оно постепенно уводило астероид с опасной траектории", - рассказывает Владимир Сурдин.

Neutron Star Collision

Даже в борьбе с самой очевидной космической угрозой лучшее оружие человека пока существует на стадии идей. С другой стороны, есть и другие угрозы, противостоять которым и вовсе бессмысленно. Например, ни один щит из ультрасовременных и крепких космических материалов не убережет нас, если в соседней галактике взорвется мощная нейтронная звезда.

Нейтронные звезды - удивительные астрономические объекты, которые были обнаружены около 50 лет назад. Они обладают огромным магнитным полем, в миллиарды раз превосходящим поле Земли и Солнца. При этом нейтронная звезда очень быстро вращается вокруг своей оси, совершая один оборот всего за милисекунду.

Фото: ТАСС

Это невероятно огромный и мощный источник энергии. Если нейтронная звезда погибнет, то в результате взрыва в космическое пространство выделится колоссальное по силе гамма-излучение. Однажды нашим спутникам уже удалось зафиксировать такое событие.

"У нас летал спутник "Коронас-Фотон" и в какой-то момент он находился на ночной стороне. А на дневной стороне, прям почти в направлении от Солнца, далеко, не в нашей галактике, взорвалась нейтронная звезда. Это огромная энергетика. И возникло гамма-излучение. Вот это гамма-излучение пошло во все стороны, и в том числе дошло до Земли.

При этом все детекторы, которые находились в космосе на космических аппаратах в том числе, были в зашкале. То есть такого излучения даже от Солнца не идет, которое рядом. А это за несколько миллионов, миллиардов километров, несколько мегапарсек и т.д", - объясняет директор ИЗМИРАН им. Н.В. Пушкова, доктор физико-математических наук Владимир Кузнецов

Ученые были по-настоящему шокированы беспрецедентной мощью этого излучения. Но каковы были бы последствия, если бы смерть этой гигантской нейтронной звезды произошла не в далекой, а в соседней галактике? Ответ на этот вопрос нам вряд ли понравится.

"Я не хочу пугать, но это примерно как мы сгорим как песчинка в лазерном излучении, в луче лазера. Но по всем оценкам такого объекта вблизи Земли нету, чтобы это было так близко, и чтобы была такая интенсивность потока. Может, мы чего-то не знаем, а оно где-то находится и когда-то взорвется. Вот такое в принципе может быть, поскольку мы вот уже наблюдали при своей жизни такое явление", - утверждает Владимир Кузнецов

Даже такая спокойная и стабильная звезда как наше Солнце, способно преподнести неприятные сюрпризы. В периоды активности с поверхности светила вырываются возмущенные потоки солнечного ветра, которые долетая до нас, влияют на магнитное поле Земли. Так начинаются магнитные бури.

У ученых это явление не вызывает больших опасений, и уж тем более нет причин полагать, что магнитная буря может положить конец человеческой цивилизации. Но вот причиной катастрофы для отдельного города она вполне может стать, и такое уже тоже случалось.

"И вот в 1989 году в Канаде, в провинции Квебек, произошла катастрофа энергетическая. На 9 часов была отключена электроэнергия во всей провинции, включая столицу Канады Отава, стали металлоплавильные заводы, перегорел трансформатор на ядерном заводе из-за магнитной бури, из-за этих эффектов электродинамических, поднялись токи вот в этих проводящих все системах и превысилась нагрузка, перегорели трансформаторы, и отключилась вся сеть.

Если будет какая-то мощная магнитная буря, и мы будем иметь явление аналогичное тому, которое было в Квебеке (это была реальность, это было в 1989 году), то все равно это будет носить, как бы так сказать, локальный характер", - рассказывает Кузнецов.

Страх в пробирке

И все же, какими бы опасными не были космические угрозы, каждая из них остается лишь гипотетической. Шансы на то, что уже в этом веке какая-нибудь глыба упадет на Землю, конечно существуют. Но вероятность такого события не больше 1%.

Сегодня, прямо сейчас, нашей безопасности угрожают совершенно другие объекты, и по сравнению с кометами, они находятся у нас буквально под носом. Это вирусы и бактерии. Болезни, вызванные ими, забрали куда больше человеческих жизней, чем все войны и вооруженные конфликты вместе взятые.

На Земле уже свирепствовала пандемия чумы - 25 миллионов погибших, пандемия испанского гриппа - 80 миллионов погибших. А сегодня кажется, что мир на грани очередного глобального заражения. Эпидемия эболавируса, бушующая на африканском континенте, заставляет содрогаться от паники все мировое сообщество, ведь вирус смертельно опасен.

Фото: ТАСС/Белинский Юрий

"В принципе он вызывает симптоматику геморрагической лихорадки. Нарушается, например, проницаемость сосудов в результате репликации вируса, и организм просто уже не может существовать как единое целое. Поражения могут быть или летальными, когда просто кровь просто начинает покидать сосуд, начинается массовое внутреннее кровотечение, и животное или человек погибает от него.

Либо вирус может просто поражать отдельные части организма, нервную систему, например, почки, печень, и это тоже несовместимо с жизнью", - говорит старший научный сотрудник Института микробиологии РАН им. С.Н. Виноградского Евгений Куликов.

Симптомы этой болезни ужасны и надежного лекарства от нее у человечества нет. Пока разработка и испытание вакцины только идет, всех беспокоит один вопрос: сможет ли эпидемия эболавируса превратиться в пандемию?

"Эболавирус в его текущем состоянии, которое нам сейчас известно, не представляет реальной опасности для всего человечества. Эболавирус связан с основным своим носителем – плодоядными летучими мышами, в популяции которых он присутствует, - это окраина влажного тропического леса.

Привязан к определенному климату, к определенной экосистеме (достаточно заболоченной, но не сильно, достаточно влажной, но не сильно, температуры среднегодовые там порядка 26 градусов). Он очень сильно локально завязан на вот эту текущую экосистему", - объясняет старший научный сотрудник ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, кандидат биологических наук Федор Лисицын.

Чтобы распространиться по территории всей планеты, вирусу недостаточно быть просто смертоносным. Он должен эффективно и быстро распространяться в местах массового скопления людей, таких как современные мегаполисы. К счастью, заирский эболавирус не обладает такими качествами.

Нам же о возможном вторжении Эболы переживать не стоит: в российских широтах этот вирус просто не выживет - слишком холодно и сухо. И все же статистика смертности от этой болезни в нашей стране, как ни странно существует.

"В России погибло от Эболы два человека, оба в 90-е годы. Это научные сотрудники лаборатории, которые работали с этим вирусом. Я знаю, что новосибирский лаборант и научный сотрудник в Москве погибли по неосторожности, заразившись им во время работы с коллекционным штаммом.

Это не во время эпидемии, это изучая последствия эпидемии 70-х годов. Понятно, что все крупные возбудители исследуются и с ними работают, они хранятся в коллекциях вирусов. Попытки вылечить ни к чему не привели, действительно трагический случай. Но никаких заболеваний по России сейчас в связи с этой лихорадкой не отмечается", - рассказывает Федор Лисицын.

Старые вирусы, новые болезни

Гораздо большая опасность, по оценкам вирусологов, сегодня исходит от вируса, который мы все благополучно забыли: полиовирус, побежденный еще при советской власти, вернулся и снова угрожает людям. Его новые штаммы все чаще становятся причиной для вспышек эпидемий полиомиелита по всему миру. Старая вакцина, которой так гордилось человечество, больше не работает. Иммунная система заразившихся не вырабатывает антитела в борьбе с инфекцией.

"Полиовирус - это не нейротропный вирус, он поражает преимущественно нервную систему. И он спокойно передается, собственно, с пищей, с водой, то есть путь распространения очень прост и не экзотичен. Он может приводить либо к смерти, либо к тяжелым поражениям нервной системы: к параличам, глухоте, слепоте, психическим расстройствам, поведенческим расстройствам. То есть это весьма серьезная и неприятная вещь", - рассказывает Евгений Куликов.

У полиовируса есть все шансы превратиться в большую проблему для всех нас. Впрочем, уверяют ученые, такие же шансы есть и у вируса гриппа, гепатита и еще целого ряда опасных инфекционных агентов, которые мутируют прямо сейчас. Но даже если предположить, что на планете разовьется пандемия, науке на сегодняшний день неизвестно о таком вирусе, который погубил бы абсолютно всех.

"Человечество внутри крайне разнообразно. И тот вирус, который абсолютно ужасен для какой-то части человечества, в принципе, не действует на какую-то другую. Вот, например, вирус иммунодефицита человека - у части людей просто отсутствует в геноме белок, ген белка соответственно, который необходим для проникновения вируса в клетку. А что это значит? Что эти люди - они иммунны к вирусу иммунодефицита, они не могут им быть заражены. Точно так же и со всеми другими вирусами", - утверждает Куликов.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

То же самое касается и бактерий. Конечно, стремительно развивающаяся болезнь способна заметно сократить человеческую популяцию. Так было с чумой, тифом, холерой, оспой. Но даже возбудителем этих болезней оказалось не по силам стереть нас с лица Земли.

"Проказа в XV веке на Тихом океане сыграла свою страшную роль. Но в самых страшных случаях в изолированных сообществах, например, на Гавайских островах, от вот этих европейских болезней считается, погибло 90% населения. То есть 100%-й гибели населения в крупном сообществе (не в рамках там одного города, одного селения) - неизвестно.

Всегда среди людей за счет нашей видовой внутренней изменчивости, всегда есть люди, у которых есть генетическая непредрасположенность к той или иной болезни. Это, к сожалению или к счастью, такая статистика, что тотального вымирания не происходило ни при одной болезни", - говорит Федор Лисицын.

Социальные проблемы

Впрочем, крах человеческой цивилизации может произойти не столько по вине неизлечимой болезни и последующей массовой гибели людей, сколько из-за тех социальных потрясений, которые неизбежно возникнут в обществе.

"Но надо понимать, что даже гибель 20-30 процентов населения Земли приводит к краху цивилизации как системы. Например, великая европейская чума середины XIV века. Это крупная эпидемия, затронувшая там даже 10 процентов населения современного Земного шара, неизменно вызовет грандиозные социальные потрясения", - говорит Лисицын.

Которые может лишь усугубиться, если на Земле наступит малоледниковый период. Как ни странно, но и эту вероятность ученые рассматривают среди потенциальных угроз. Впрочем, глобальное похолодание на нашей планете произойдет в любом случае.

Эра ледниковых периодов закономерно сменяется потеплениями уже миллиарды лет. Считается, что сейчас мы живем в промежуток межледниковья - того самого промежуточного потепления, которое началось 12 тысяч лет назад и получило название голоцен. Впрочем, эта оттепель вызывает тревогу у некоторых ученых - больно холодной она выдалась.

"То есть нельзя говорить, что мы подходим к ледниковому периоду. Мы в нем живем. Потому что, вообще говоря, вот эти межледниковья, которые были - они были гораздо теплее, чем сейчас на Земле. Скажем, когда ставили колонну Нельсону на Трафальгарской площади в Лондоне, раскопали там захоронение древних животных, которые как раз жили во времена последнего межледниковья.

Оказывается, что в это время в Лондоне жили львы, слоны и даже навозные жуки, которые сейчас живут южнее, чем Сахара. Так что вполне может быть, что опять станет холодно. Но вот этого мы не знаем. Для этого нужно как раз тщательно изучить, как вообще этот происходит переход от эквабельного состояния к состоянию зональному, как сейчас, когда на полюсах очень холодно, а на экваторе жарко", - рассказывает Александр Пономаренко.

Климатологи предсказывают, что грядет так называемый 30-летний минимум, в течение которого температура в некоторых регионах Земли опустится на несколько градусов. По прогнозам, это похолодание продлится максимум 40 лет. Но что потом?

Фото: ТАСС/Сергей Жуков

Согласно расчетам ученых до окончания голоценного межледниковья у человечества в запасе должно быть еще несколько тысяч лет. Но что, если оледенение планеты наступит досрочно? Как ни крути, а по данным палеонтологов, условия, которые Земля предлагает в эпоху ледников, комфортными назвать вряд ли можно.

"Вы представляете, что было, скажем, во время последнего оледенения, особенно в Западной Европе. Потому что один ледник (несколько километров льда) полз от Скандинавии, второй спускался с Альп, а между ними метались несчастные остатки фауны, которая была (сорные ландшафты существовали).

Вообще, все это было, конечно, очень тяжело. Но дальше, на восток, оледенения ведь не было. Оледенения доходили только до нашей территории - европейской части России. А дальше ледников уже не было. В Сибири ледники не существовали. Существовали только горные ледники. А на крайнем северо-востоке вообще ледников почти не было", - говорит Пономаренко.

От живого к цифрам

Вплоть до сегодняшнего дня эволюционный путь человека разумного был полон бедствий. И все же нашему виду удавалось переживать природные и космические катастрофы. Но будет ли это продолжаться бесконечно? Некоторые ученые уверены: человек слишком капризное существо, чтобы править на планете вечно.

"В ближайшие 500 лет, например, ничего особенного с человечеством произойти не должно, если оно не придет к Апокалипсису, собственноручно созданному. Но скорее всего где-то тысяч через пять лет человечество, скорее всего, подойдет к своему итогу, потому что мы тоже специалисты в животном мире, у нас огромный головной мозг и, скажем так, он, скорее всего, также приведет нас к исчезновению как вида. То есть специализированный орган - это не всегда хорошо", - считает Евгения Байкина.

И все же, несмотря на постоянно существующую угрозу вымирания, люди сумели колонизировать даже отдаленные участки планеты и увеличить свою численность до семи миллиардов особей.

"Человек - разумное существо, оно не может смириться с подобным сценарием, и оно будет всегда стараться применять свои знания, свои технологии для того, чтобы противостоять вымиранию, потому что стремление к жизни, стремление к неумиранию - это основной наш инстинкт, основная наша потребность. А человек всегда добивается того, что он хочет, в принципе", - говорит Владимир Кишинец.

Человек хочет жить долго. Усилиями современной медицины уже создаются лекарства, способные продлить нашу жизнь до 120 лет и больше. Футурологи предсказывают, что нежелание оставаться хрупкими и подверженными любой внешней опасности поможет нам найти выход из любой ситуации.

"И это приводит рано или поздно к созданию уже искусственных форм жизни, в которые наше сознание может быть перенесено. То есть мы, как это сказать, человечество исчезнет, но не погибнет. Оно просто перейдет в иное, принципиально иное состояние. Разум сохранится, и будет продолжать свое существование уже в других технологических формах.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Пока человек является биологическим существом, все эти угрозы сохраняются. Да, мы можем что-то пытаться делать - отклонять их, разрушать, - но пока мы будем, извините, из мяса и костей, то эти угрозы будут существовать, и всегда будут над нами висеть. И не все мы можем их устранить. Поэтому вот лично я считаю, и не только я, что нужно менять сам принцип жизни", - утверждает Владимир Кишинец.

Когда на Земле наступит эра искусственного разума – сказать сложно. Но ученые уже работают над цифровой версией человеческого мозга. Орган, который сделал нас самыми умными на планете, превращается в единицы и нули. Клетка за клеткой.

Если этот процесс увенчается успехом, не исключено, что цифровой разум может превзойти свой биологический прототип. Сегодня такой сценарий кажется слишком фантастичным, но гипотетически сверхразум может пойти по своему эволюционному пути. Каковы будут последствия такого противостояния - остается только догадываться.

Понятно одно: просто отключить от сети его уже не получится. Сколько еще человечество будет существовать на Земле - никому не известно. Вне всяких сомнений наша будущая жизнь не будет легкой - слишком много природных и антропогенных угроз нависает над нами.

Неудивительно, что в сложившихся обстоятельствах многие ученые считают, что всем нам очень повезет, если мы сможет отметить начало третьего тысячелетия привычным способом - в своих домах и в окружении близких.