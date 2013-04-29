Расписание столичных лекций: 29 апреля - 3 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 29 апреля

Принято считать, что искусство, показанное на масштабных выставках в публичном пространстве, сродни народному манифесту. Подобную тенденцию фиксируют со второй половины ХХ века по настоящий день.

При этом организаторы лекции "Искусство в публичном пространстве" отмечают, что публичная сфера всегда носит политический окрас. А на протяжении столетий существовало и развивалось искусство, которое служило для утверждения статуса политической группы или класса, стоящего у власти. О курированиии публичных проектов, их взаимодействии с народом, политиками и СМИ расскажет лектор Норберт Вебер.

Адрес: Государственный центр современного искусства, улица Зоологическая, 13, строение 2.

Начало – в 18.30. Вход бесплатный.

Лекция "Опасные отходы" призвана приоткрыть завесу тайны промышленного производства. Собравшимся расскажут, какие отходы являются опасными и почему, как распознать смертоносный состав по маркировке и куда сдавать такие отходы.

Мероприятие актуально тем, что в быту каждый из нас постоянно имеет дело с опасными отходами, к которым можно отнести градусники, отслужившую свой срок электронику и энергосберегающие лампы.

Адрес: Центр экономии ресурсов на "Флаконе", улица Большая Новодмитровская. 36, строение 26.

Начало – в 19.30. Стоимость участия – 100 рублей.



Вторник, 30 апреля

В рамках программы "Кино как оно есть" киношколы "Аниматик" состоится лекция под названием "Пост-продакшн в кинопроизводстве". Мастер Марина Стасенко, которая принимала участие в работе над 30 кинопроектами, проведет сравнительный анализ отечественного и зарубежного производства, а также разберет несколько примеров из собственных кинопроектов.

Адрес: Государственный выставочный зал "Ростокино", улица Ростокинская, дом 1.

Начало – в 16.00. Стоимость участия – 600 рублей.

Общеизвестными религиями Индии принято считать буддизм и индуизм. Сикхизм и джайнизм нам знакомы мало. Однако и эти два религиозных течения в Индии довольно распространены. Лектор расскажет о религии воинов и учении, запрещающем всяческое насилие, а также поведает, как возникли и сосуществовали индуизм, ислам и буддизм.

Адрес: "Читалка", улица Жуковского, дом 4.

Начало – в 19.30. Стоимость участия – 200 рублей.



Среда, 1 мая

В рамках международного фестиваля рисованных историй "КомМиссия" состоится лекция "Творчество Бенуа Сокаля, создателя компьютерной игры "Сибирь". О деятельности художника-комиксиста и истории создания Syberia, для которой Сокаль разработал идею, режиссуру игры, сценарий, диалоги и графику, расскажет переводчик, руководитель Московского клуба любителей комиксов Михаил Хачатуров.

Также в рамках мероприятия начнет работать "бюро графического перевода", в котором отечественные художники-комиксисты по просьбам посетителей нарисуют все, что те пожелают.

Адрес: Российская государственная библиотека для молодежи, улица Большая Черкизовская, 4/1.

Начало – в 17.30. Стоимость участия – 50 рублей.

На лекции "Фильм Эйзенштейна "Стачка" посетителям покажут ленту, ставшую первым экспериментом мастера в кино. "Стачку" начали снимать 1 мая 89 лет назад. Отправной точкой стал эпилог – празднование Первомая на Красной площади. Эта лента стала первым полноценным революционным фильмом. В ходе лекции вы узнаете, как влияло творчество Мейерхольда на работы Эйзенштейна, что такое монтаж аттракционов в театре и в кино.

Адрес: Еврейский музей и Центр толерантности, улица Образцова, 11, 1А.

Начало – в 19.00. Вход свободный.

Четверг, 2 мая

Москвичам предлагают посетить мероприятие под названием "Английский разговорный клуб: все врут". К обсуждению заданной темы участники группы приступят после традиционного знакомства друг с другом. Модератором беседы выступает ведущий – преподаватель из США Мэри Розетт.

Адрес: Языковой центр Bigwig, Старопименовский пер, 4.

Начало – в 19.00. Стоимость участия – 499 рублей.

Что такое терменвокс и как он связан с космосом? Как астронавт Нил Армстронг слушал голос терменвокса перед высадкой на Луну, и что думал о терменвоксе Осип Мандельштам? Об этом и многом другом вы узнаете на лекции "Терменвокс и космос".

Для справки: терменвокс – первый бесконтактный музыкальный инструмент, который был изобретен физиком-акустиком Львом Терменом в 1919 году в Санкт-Петербурге. По сей день эта уникальная музыкальная инновация не имеет аналогов. Именно изобретение Термена взято за основу развития электронной музыки во всем мире.

Адрес: Центральный музей музыкальной культуры имени Глинки, улица Фадеева, дом 4.

Начало – в 19.00. Вход бесплатный.

Пятница, 3 мая

Творчество Пабло Пикассо – это вечный поиск новых средств выражения. Мастер увековечил в портретах жен и возлюбленных, нищету и одиночество – в синих тонах и странствующих циркачей – в пепельно-розовой пустыне. Он создавал рисунки, коллажи, офорты, скульптуру и керамику, декорации и костюмы. О жизни и работе гениального художника пойдет речь на лекции "Творчество Пабло Пикассо".

Адрес: "Пунктум" на Краснопролетарской, улица Краснопролетарская, 31/1. Строение 5.

Начало – в 17.00. Вход – 300 рублей.

Конец 1960 года. В этот временной отрезок формировались идеи и культурные течения, доминирующие в советской культуре. Студенческий май 1968-го, Пражская весна, Вудсток и Стоунволлские бунты – об этих событиях расскажет историк Константин Михайлов. Также вы узнаете об основных изменениях в нашей культуре и новом историческом периоде.

Адрес: "Читалка" улица Жуковского, дом 4.

Начало: 18.00. Стоимость участия – 250 рублей.