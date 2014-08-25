Первый и последний полет: как создавался "Буран"

"Факультатив. История": Опаленные "Бураном"

"Буран" – советский ответ американскому "Спейс Шаттлу". Гигантский проект, над которым работали более миллиона человек по всему Советскому Союзу. Он превзошел все ожидания, но первый запуск стал для него и последним. Победителями или побежденными оказались создатели этого корабля? На что они шли ради "Бурана", на что рассчитывали, чем жертвовали и что получили? Телеканал "Москва Доверие" подготовил специальный репортаж.

Всего "Буранов" было несколько, но не взлетел больше ни один. Проект советского многоразового орбитального комплекса официально был запущен в 1976 году. В космонавтике выдвигались задачи по освоению Луны, полетам на Марс, и другие большие начинания. А все потому, что в начале 70-х президент США Никсон объявил о разработке программы "Спейс Шаттл". И едва у американцев появляются первые чертежи и фотографии этой машины, они появляются и в СССР – сработала разведка.

"Буран создавался с определенной целью – это военно-стратегическая система. Она должна была выполнять военные задачи в космосе, о которых до сих пор в полном объеме информация засекречена. Я видел и держал в руках только два рассекреченных документа – это Постановление правительства, которое было рассекречено к 20-й годовщине полета, и самая первая техническая справка, которую исполнитель увольнявшийся рассекретил и забрал с собой", – рассказал историк космонавтики Вадим Лукашевич.

Так, в справке указана высота, масса, длина корабля. Но спорным с самого начала оказывается само определение летательного аппарата. В первом Постановлении Политбюро о начале работы над ним, он записан как планер.

"Разработчики понимали, что не смогут решить авиационную часть. Поэтому был сделан раздел: "Буран" стартует в составе ракетной системы, потом совершает полет, отрабатывает тормозной импульс, снижается до высоты 100 километров. В этот момент ответственность нес Минавиапром, но он отвечать не хотел", – отмечает Лукашевич.

После долгих разбирательств только с обозначением аппарата, стало ясно, что решить, кто будет его создавать, еще сложнее. Так, в феврале 1976 года появляется отдельное предприятие МПО "Молния". Оно и замыкает на себе работу почти 1300 организаций, бюро, заводов, министерств. "Эта программа была национальной, поэтому в рамках страны были привлечены порядка 15 министерств разных, начиная от министерства сельского хозяйства, которое производило водород в больших количествах", – рассказывает руководитель подготовки и пуска системы "Энергия-Буран" Вячеслав Гудилин.

Макет космического корабля "Буран" на ВДНХ. Фото: M24.ru

После Второй мировой войны между Советским Союзом и США разворачивается гонка вооружений. Атомные бомбы есть уже у каждой стороны. Встает вопрос – как быстро доставить их на территорию противника в случае войны? Задействовать можно и тяжелые бомбардировщики и ракеты, но многоразовые комплексы кажутся надежнее. Американцы работают над шаттлами. Официально - в мирных целях, чтобы доставлять на орбиту коммерческие спутники. Да и занимается этим гражданское ведомство NASA. Однако советские военные видят и другое применение им. "Буран" стараются сделать мощнее шаттлов.

"Помимо вывода в космос полезных нагрузок, он должен был дозаправлять спутники-убийцы, разведчики, шпионы. Обеспечивать их, возвращать на Землю для обслуживания, и так далее. Он должен был работать в составе боевых орбитальных станций, быть орбитальным хранилищем ядерных зарядов", – отмечает Лукашевич.

Грузовик-бомбардировщик "Буран" мог еще и просто забирать с орбитальных станций космонавтов, чтобы им не пришлось по-старинке падать посреди поля или озера. Но принято считать, что это не выгодно, слишком дорого. О том, что это вполне возможно, станет ясно уже после первого и единственного запуска комплекса. Но даже он едва состоялся. Неприятность возникает во время первого запуска "Бурана". За несколько секунд до взлета все вдруг останавливается, приборы дают сбой. Разработчикам приказывают за 10 дней найти и устранить ошибку. Вскоре причина найдена: подвели уплотнительные резинки. Снова объявлен запуск.

"Тут поползли слухи, что у Раисы Максимовны (Горбачевой, - прим. ред.) был день рождения, поэтому решили отложить старт на следующий день", – рассказывает Гудилин.

На самом деле, это только легенда, которых возникнет очень много вокруг "Бурана". Но 15 ноября 1988 года все действительно готовы к старту, хотя утро для этого не задалось. По иронии судьбы, тогда на космодроме разыгрался настоящий буран, со шквальным ветром, вихрями песка и проливным дождем. До сих пор хранится метеосводка с красной чертой, где запрещается пуск, подписанная начальником метеослужбы полигона, подполковником Аникиным.

Все замерли в ожидании, начинается обратный, предстартовый отсчет времени. Рядом с учеными и военными сидят и беспристрастные наблюдатели. Люди в штатском, которые в случае неудачи, должны сразу направлять сводку о причинах крушения. Текст уже набран. Больше всех у мониторов нервничает Глеб Лозино-Лозинский, ведущий разработчик этого комплекса.

"С плоскостей орбитального корабля отваливалась корка льда, на мониторах было видно. Я спрашивал у Глеба Евгеньевича, помнит ли он трагедию "Челленджера", он отвечал, что помнит, но запускаться будем", - вспоминает Гудилин.

Отменять во второй раз – значит поставить крест на программе сразу, даже не увидев результат напряженной двенадцатилетней работы. Все помнят о катастрофе шаттла "Челленджер" два года назад, в 1986 году. Тогда на глазах миллионов через несколько секунд после старта корабль взорвался. Погибли все астронавты, в том числе учительница, которая должна была провести первый урок на орбите. Советские ученые перестраховались. Программа от этого затянулась, больше всего времени ушло на создание автоматики. Первый полет "Бурана" было решено сделать беспилотным.

"Вышел на аэродром, и вдруг мы увидели по локаторам, что он изменил курс, подумали, что что-нибудь отказало", – рассказывает тогдашний заместитель генерального директора научно-производственного объединения "Молния" Степан Микоян.

Первая реакция у всех – взрывать. Ведь на случай отказа бортовых приборов на "Буране" установлены тротиловые заряды с системой аварийного подрыва. Нельзя допустить, чтобы корабль ушел на город. В это время Степан Микоян, Герой Великой Отечественной войны, опытный летчик-испытатель, предложил подождать.

Фото: ИТАР-ТАСС

Напугал Буран всех. Американцы, узнав о запуске такой системы, были потрясены. Но советский лидер Михаил Горбачев настроен на ядерное разоружение, что доказывает встреча с президентом Рейганом в Рейкьявике осенью 1988 года. Это и подтолкнет команду "Бурана" рискнуть в тот решающий день. Когда генсек отказался присутствовать на старте главного проекта страны, все поняли, чем это грозит.

"Горбачев очень долго разрешения не давал. Потом все-таки разрешил поехать с готовой машиной на старт. И вот машина на старте, Горбачев прибыл на Байконур, ему показывают работу всех остальных комплексов, при нем произвели 5 или 6 запусков военных, зенитных, и вдруг он, осматривая площадку с нашей ракетой, говорит: "Нет, мы вам запуск не разрешим", - вспоминает Вячеслав Филин, заместитель главного конструктора многоразовой ракетно-космической системы "Буран" (1981-1989 гг.).

Разработчики растеряны, а Горбачев решает пообщаться со специалистами. Когда на его вопрос: "А нужна ли вообще ракета, и стоит ли ее запускать", все смутились и хором закричали: "Да!", он махнул рукой. В случае проблем, его там официально не было.

"В 1988 году Министерство обороны отказалось от "Бурана", его повесили на Академию наук СССР, он своим обслуживание годовым съедал весь бюджет Академии. И так возникло бытовое понимание, что корабль создан непонятно для чего, непонятно с какими целями, что оттянул на себя кучу денег. Даже была версия, что из-за него СССР развалился", – отмечает Лукашевич.

На "буранную" систему потрачено за все годы 14 миллиардов рублей. Это почти годовой военный бюджет страны. Но к развалу Советского Союза финансирование уже стало мизерным. Официально оно прекращено в 1993 году. А люди – разработчики, инженеры, летчики – все еще продолжали ждать второй старт.

Судьба многих летчиков "Бурана" сложится трагически. Когда становится понятно, что корабль больше не полетит, все расходятся по разным отрядам и компаниям. А вскоре один за другим погибают. По странному совпадению, смерти прекращаются после гибели самого "Бурана". Весной 2002 года на космодроме Байконур обрушилась крыша здания, где хранился корабль. Так окончательно погибла вера оставшихся "бурановцев" во второй старт. Даже большая политика, отсутствие денег и развал страны не смогли сразу ее уничтожить.

Некоторые "бурановские" технологии нашли себя в новых военных программах, некоторые проданы за границу. После полета корабля, первое, что захотели купить – система автоматической посадки. "Ее пытались у нас купить, чтобы оснастить этой системой все гражданские самолеты. Тогда бы самолеты смогли летать в туман, но тогда были другие времена. Это секретная военная система, и мы отказались. И в результате, все наши достижения оказались не востребованы", – отмечает Филин.

Самое поразительное, программа "Буран" до сих пор существует. Прекращено финансирование проекта, но сам он не закрыт. Но эксперты склоняются к тому, что повторить его сегодня при всем желании невозможно.

"Вот такой апофеоз нашей космонавтики. Это настолько ресурсоемкий проект, который породил множество конструкторских находок, приемов, методик, школ. В обозримом будущем – 30-50 лет – Россия ничего подобного не создаст", – добавил Лукашевич.

Сейчас многоразовых орбитальных кораблей нет ни у России, ни у Америки, шаттлы тоже перестали летать. Мир оказался не готов к таким дорогим системам, и для них нет пока работы. Возможно, "Буран" опередил свое время, и был создан слишком рано. А возможно, его время уже ушло.