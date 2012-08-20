"Русский репортер": понедельник, 20 августа 2012 года

Золотой век и эпоха бронзы

В нашем спорте по-прежнему побеждают герои, а не новые технологии

Российская сборная привезла из Лондона больше медалей, чем четыре года назад из столицы Поднебесной. Однако прирост был достигнут в основном за счет вторых и третьих мест. А это значит, что наши спортсмены чаще проигрывали на заключительных этапах соревнований, в финалах и полуфиналах. Почему так произошло — самая интригующая загадка завершившихся игр.

Наша команда в жестокой борьбе завоевала 82 медали, 58 из них — серебряные и бронзовые. Почему же при столь высоком боевом настрое спортсменов, готовых идти на многочисленные жертвы, Россия получила рекордное количество вторых и третьих мест, а у США, Китая и особенно Великобритании отношение золота к общему количеству медалей оказалось намного выше? Одним невезением объяснить это сложно. Да и судейских ошибок в Лондоне было не так много, как в Пекине. С некоторой натяжкой можно говорить лишь о субъективности в спортивной гимнастике, но она объясняется действующей системой выставления оценок, а не предвзятостью арбитров.

Все дело в совокупности психологических факторов, уверяют спортсмены и тренеры. Серебряный призер Олимпийских игр в плавании Анастасия Зуева считает, что проблема в том, что на спортсменов оказывается слишком сильное давление. И в этом проблема правильного настроя на последний рывок.

У нас золото — это больше, чем золото. В особенности олимпийское. Выходя на решающий поединок, спортсмен не может не думать, что в этот момент на кону его будущее.

День без Бородина

Сорвется ли празднование юбилея Бородинской битвы

Торжества, приуроченные к 200-летию Бородинской битвы, под угрозой срыва. С таким обескураживающим заявлением выступили члены Общественного совета по содействию проведению праздника. По их мнению, вопреки бравурным заявлениям чиновники правительства безбожно опаздывают с организацией торжеств. "РР" разбирался, действительно ли в Министерстве культуры забыли про день Бородина.

По угрозой срыва оказалась кульминация празднования — полномасштабная реконструкция наиболее ярких фрагментов легендарного сражения, намеченная на 2 сентября. И все из-за нерасторопности чиновников Минкульта.

Особое беспокойство у общественников вызвало состояние инфраструктуры на Бородинском поле в день празднования: от размещения зрителей, которых ждут чуть ли не 200 тысяч, до таких элементарных, но, безусловно, необходимых деталей, как туалетные кабинки. От Минкульта потребовали в срочном порядке разъяснить, где же все-таки деньги, а подмосковному "генерал-губернатору" Шойгу настоятельно посоветовали создать единый координационный штаб организации празднования.

Слишком конкурентный космос

Cколько потеряет Россия из-за неудачного запуска спутников

Авария ракеты-носителя "Протон" 7 августа превратила в космический мусор два спутника и разгонный блок "Бриз-М". Но ущерб от аварии может оказаться намного больше. Будучи лидером коммерческих космических запусков, Россия за полтора года допустила шесть аварий ракет-носителей. Мы несем финансовые и репутационные потери, что играет на руку активизировавшимся в последние годы конкурентам.

Забросить пару-тройку тонн груза на околоземную орбиту — вполне себе бизнес. Держится он на том, что иметь на орбите всякое полезное железо (прежде всего спутники связи, навигации, разведки и т. п.) хотят очень много стран и корпораций, а вот доставить их туда могут лишь несколько государств.

На рынке коммерческих космических запусков Россия все последние годы была лидером благодаря соотношению "затраты — вероятность успеха". Стоимость запуска у нас ниже (10–12 тыс. долларов за выведение на орбиту 1 кг груза, притом что у основных конкурентов — американцев и европейцев — это стоит около 20 тыс. долларов), а вероятность успеха была почти стопроцентной.

Вместе с неудачными запусками российских спутников, активизировались соперники — Китай, Индия, Япония, — многие из которых уже сегодня способны работать по таким же привлекательным ценам, что и Россия. А значит, мы постепенно теряем все свои конкурентные преимущества.

Хорошие мухи и плохие котлеты

Как комбинаты школьного питания готовятся к учебному году и как не готовятся

Вместе с председателем комитета Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктором Паниным корреспондент "РР" проверила три печально известных среди родителей комбината школьного питания: "Логарифм", "Коникс-школьник" и "Конкорд". После этой проверки выражение "адская кухня" перестало казаться корреспонденту фигуральным.

С питанием детей в Москве за последний год было несколько скандалов. Главные из них: 1 сентября прошлого года поменялись организации, обслуживающие школьные столовые, и детям не успели приготовить еду. А с 1 января ввели новое меню, и к плохой организации питания в школах и садиках добавились аллергии, желудочно-кишечные заболевания детей, массовые протесты родителей. Сначала против нового меню, потом против самих комбинатов.