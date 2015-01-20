По московскому планетарию запустят виртуальный 3D-тур

"Утро": Московский планетарий запустит 3D-экскурсии

По московскому планетарию запустят виртуальные 3D-экскурсии. Как сообщила M24.ru заместитель генерального директора планетария Оксана Мальцева, функция 3D-туров появится на портале "звездного дома" уже к концу февраля. Видео-панорамы для всех помещений уже сделаны. Руководство планетария также прорабатывает вопрос создания мобильного приложения музея. Эксперты предлагают разработать в его рамках функцию распознавания небесных тел.

Как рассказала Мальцева, для тура в формате 3D на сайте планетария появится специальный раздел. Зайдя в него, пользователи смогут увидеть все выставочные помещения - большой звездный зал, музей Урании и интерактивный музей "Лунариум", парк неба с двумя башнями-обсерваториями, 4D-кинотеатр, малый звездный зал.

Оксана Мальцева также пояснила, что виртуальные путешествия по планетарию появятся до конца февраля. "Проект готов, но на сайт еще не загружен. Сейчас мы решаем некоторые технические проблемы, чтобы программа хорошо работала", - пояснила замгендиректора.

По словам Мальцевой, 3D-тур - это первый этап "виртуализации" планетария, в течение года будет обсуждаться проект мобильного приложения для смартфонов. "Мы начали с тура, а дальше будут обсуждаться следующие этапы, в том числе мобильное приложение – это очень важно", - сказала замглавы планетария.

В августе прошлого года на навигационно-туристическом портале "Узнай Москву" В августе прошлого года на навигационно-туристическом портале "Узнай Москву" запустили первые 3D-экскурсии. Посетители смогут найти панорамные фотографии, на которых видно мелкие детали, описания и аудиозаписи различных объектов.В декабре на портале Академии культуры Google появился виртуальный тур по "Мосфильму". В экспозиции - раритетная "Волга" из "Берегись автомобиля", декорации "Старой Москвы" и другое. Виртуальный тур создан и для Кремля: на сайте "Открытие Кремля" можно посетить Большой Кремлевский и Сенатский дворцы, посмотреть на куранты, а также увидеть всю Красную площадь с высоты птичьего полета. В сентябре 2014 года Московский зоопарк запустил приложение с функцией дополненной реальности. Сервис позволяет посетителям увидеть на экранах своих смартфонов и планшетов зверей, которые не представлены в зоопарке, - бегемота, носорога и окапи - животного из семейства жирафовых с полосками на конечностях, как у зебры. Для этого на территории зверинца установили восемь щитов с цифровыми маркерами для приложения. Столичный метрополитен в этом году также планирует разработать мобильное приложение с функцией дополненной реальности. С его помощью можно будет увидеть облик станций в день открытия, а виртуальный машинист расскажет об истории подземки и палеонтологических находках. Пилотный проект будет запущен на станции "Проспект Мира"





Медиаэксперт Антон Коробков-Землянский рассказал M24.ru, что создание эффекта присутствия с помощью 3D-технологий активно используют различные заведения культуры: музеи, театры. "С помощью такой функции увеличится количество посетителей планетария, хоть и виртуально. 3D-тур дает рекламный эффект. Увидев, сколько всего интересного в планетарии, интернет-пользователи станут реальными посетителями музея", - считает Коробков-Землянский.

Эксперт также отметил, что 3D-тур впоследствии можно интегрировать с мобильным приложением. "Вполне логично, что после виртуальной экскурсии для сайта будет разработана программа для смартфонов и планшетов. Помимо виртуальной экскурсии и информации о планетарии, туда можно добавить функцию распознавания небесных тел. Через приложение можно будет наводить камеру на небо, а программа будет анализировать местоположение и выдавать информацию о созвездии", - пояснил Коробков-Землянский.

Член комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Антон Палеев рассказал, что функция 3D-просмотра планетария понравится москвичам с ограниченными возможностями, которым сложно передвигаться на общественном транспорте, а также иногородним. "Такие горожане активно используют интернет и изучают познавательные порталы, знают, какие музеи можно посмотреть в режиме онлайн. Думаю, 3D-экскурсии планетария посетят и жители других городов, а также москвичи, которым просто лень выбраться из дома", - сказал Палеев. Он также отметил, что 3D-карта должна быть удобной и простой в использовании.

Майя Соерова