Лекции недели: стиль москвичей и открытия Стивена Хокинга

Современные арт-перформансы, день рождения Музея архитектуры, СССР глазами иностранцев и уроки от молодого предпринимателя. О том, какие лекции посетить на этой неделе, - в материале M24.ru.

ТРАНСЛЯЦИИ НА M24.RU Музей архитектуры имени Щусева отмечает 80-летие. В честь этого пройдет пресс-конференция, на которой расскажут о планах развития музея и о том, какие выставки и проекты музей готовит к юбилею. Среди спикеров – директор музея Ирина Коробьина, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и другие. Трансляция начнется 18 февраля в 16:00. Полезная лекция о том, как начать свое дело и стать предпринимателем пройдет в Высшей школе экономики. Слушатели узнают об основах бизнеса, как возникают бизнес-идеи и в чем секрет их жизнеспособности. Трансляция начнется 18 февраля в 19:00. В рамках выставки “Пространство LUCIDA” работает лекторий. На лекциях рассказывают о современном искусстве, перформансах и художниках-представителях арт-процесса. На этой неделе расскажут о светомузыке и видеоарте на примере казанского института “Прометей”. Трансляция начнется 19 февраля в 19:00. Больше трансляций - по ссылке.



Вторник, 18 февраля

Цикл лекций о московской культуре начинается во вторник. На первом занятии слушателям расскажут о том, как одеваются современные жители столицы, как разговаривают и что обсуждают, как устроен быт москвича и имеет ли он что-то общее с традициями прошлого. Знакомить с внешней культурой жителей мегаполиса будет Елена Ильина – старший сотрудник Театрального музей имени Бахрушина. Полная программа состоит из четырех лекций.

Место: Дом-музей Марины Цветаевой, Борисоглебский пер., 6, стр. 1.

Время: 16:00.

Стоимость: 100 рублей.

Что можно узнать на лекции: о нас и о тех, кто нас окружает.

Фото: ИТАР-ТАСС

Среда, 19 февраля

Россия для иностранцев всегда была местом загадочным и удивительным. Особенно интересными для нероссиян казались времена СССР: железный занавес и коммунизм. О впечатлениях иностранцев, которые жили в Союзе в 1920-30 годы, расскажут на тематической лекции. Лектор поведает о том, почему инженеры, рабочие, архитекторы и свободные художники стремились в Советский Союз и какую роль они сыграли в отечественной истории.

Место: Еврейский музей и центр толерантности, Образцова, 11, 1А.

Время: 19:00.

Стоимость: участие бесплатно.

Что можно узнать на лекции: о самой таинственной стране по мнению иностранцев.

Фото: ИТАР-ТАСС

Четверг, 20 февраля.

В черные дыры сначала никто не верил, потом существование космических объектов доказали научно, а в конце концов английский гений Стивен Хокинг заявил, что, возможно, черных дыр нет. Об истории черных дыр, их месте в космической системе, а также о задачах современной астрофизики расскажет сотрудник ГАИШ МГУ и астроном Павел Аболмасов.

Место: КЦ “ЗИЛ”, Восточная, 4, корп. 1.

Время: 19:30.

Стоимость: вход свободный.

Что можно узнать на лекции: что такое черные дыры и для чего они нужны.

Фото: ИТАР-ТАСС

Пятница, 21 февраля.

Вячеславу Семенчуку - 26 лет, и он уже создал успешную бизнес-идею: за три недели предприниматель нашел 2,6 миллиона долларов на ее реализацию. Семенчук придумал сервис, с помощью которого можно пополнять мобильный счет с банковской карты - LifePay. Стоит ли говорить о том, чему молодой человек научит на своем мастер-классе?

Место: Экономический факультет МГУ им. Ломоносова, Ленинские горы, 1, стр. 46.

Время: 19:00.

Стоимость: бесплатно.

Что можно узнать на лекции: как придумать идею на миллион.

