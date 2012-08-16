Роскосмос назвал причину аварии космических спутников

Глава космического центра имени Хруничева Владимир Нестеров подал в отставку в связи с последней аварией России в космосе. 6 августа из-за сбоя разгонного блока "Бриз-М" на расчетную орбиту не вышли 2 спутника



Нештатный запуск ракеты-носителя "Протон-М" 6 августа связан с аварийной работой разгонного блока "Бриз-М", которая вызвана производственной проблемой, заявил глава Роскосмоса Владимир Поповкин.

Авария носит производственный характер. Произошло засорение магистрали наддува дополнительных топливных баков горючего "Бриза-М", - цитирует Поповкина РИА Новости.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после аварии подверг критике космическую отрасль и заявил, что виновные будут наказаны. Впоследствии стало известно об отставке главы космического центра имени Хруничева Владимира Нестерова. В этом центре был спроектирован и произведен разгонный блок.

Не исключено, что это будет не единственная отставка как в центре имени Хруничева, так и в самом Роскосмосе.

Напомним, два спутника связи, российский "Экспресс-МД2" и индонезийский "Телком-3", были запущены в ночь на 7 августа с помощью ракеты "Протон-М", стартовавшей с космодрома Байконур. Из-за сбоя в работе разгонного блока спутники не были выведены на штатную орбиту и превратились в космический мусор.

Ущерб от происшествия оценивается в 5,7 млрд рублей.