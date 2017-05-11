Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая 2017, 11:29

Наука

NASA предложили выйти из проекта МКС ради скорейшего освоения Марса

Фото: nasa.gov

Американский астронавт Базз Олдрин предложил Национальному управлению США по аэронавтике и освоению космического пространства (NASA) выйти из проекта МКC, чтобы скорее освоить Марс. Слова астронавта, который вместе с Нилом Армстронгом впервые совершил посадку на Луну в 1969 году, приводит издание Space.com.

По мнению Олдрина, США должны отказаться от участия в МКС как можно скорее, чтобы не тратить 3,5 миллиарда долларов в год.

Также астронавт посоветовал NASA прекратить все миссии на орбите Земли и передать их частным компаниям: SpaceX и United Launch Alliance (ULA), которые доставляют грузы на МКС. Они также могли бы управлять будущими орбитальными комплексами, независимыми от Международной космической станции.

Другое предложение Олдрина – участие всего международного космического сообщества в колонизации Луны. По его замыслу, это поможет лучше подготовиться к освоению Красной планеты.

космос МКС НАСА Базз Олдрин жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика