11 марта 2015, 17:43

Наука

Конференция онлайн: Фаина Рублева о настоящем и будущем Московского планетария

AФото: ТАСС/Владимир Астапкович

13 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция научного директора Большого планетария Москвы Фаины Рублевой.
Встреча приурочена к Международному дню планетариев, который отмечается 15 марта.

В ходе мероприятия Фаина Рублева расскажет о том, какие научно-образовательные программы наиболее популярны у посетителей столичного планетария. Она поделится опытом, полученным в результате международного сотрудничества. Фаина Рублева также сообщит о новых проектах российских ученых, которые повлияют на дальнейшее развитие Московского планетария.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 13 марта, 11.00
  • Что: рассказ о работе и планах на будущее Московского планетария
  • Кто: Фаина Рублева
  • Кому смотреть: звездочетам, космонавтам и астрономам


космос астрономия Фаина Рублева Московский планетарий пресс-конференция планеты

