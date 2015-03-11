Конференция онлайн: Фаина Рублева о настоящем и будущем Московского планетария

AФото: ТАСС/Владимир Астапкович

13 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция научного директора Большого планетария Москвы Фаины Рублевой.

Встреча приурочена к Международному дню планетариев, который отмечается 15 марта.

В ходе мероприятия Фаина Рублева расскажет о том, какие научно-образовательные программы наиболее популярны у посетителей столичного планетария. Она поделится опытом, полученным в результате международного сотрудничества. Фаина Рублева также сообщит о новых проектах российских ученых, которые повлияют на дальнейшее развитие Московского планетария.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда смотреть: 13 марта, 11.00

13 марта, 11.00

Фаина Рублева

Фаина Рублева Кому смотреть: звездочетам, космонавтам и астрономам



