Американский астронавт восхитился видом ночной Москвы из космоса

Фото: twitter.com/astroterry

Астронавт НАСА Терри Уэйн Вертс опубликовал фотографию ночной Москвы из космоса.

Вертс сопроводил изображение подписью на английском и русском языках.

"Москва блистает как яркая звезда на фоне полярного сияния", - написал астронавт в своем микроблоге в Twitter (авторская пунктуация сохранена - прим. M24.ru).

Вертс находится на борту пилотируемого космического корабля "Союз ТМА-15М" в качестве бортинженера. Он вылетел с космодрома "Байконур" 24 ноября прошлого года.

Вместе с ним космическую экспедицию совершают командира экипажа россиянин Антон Шкаплеров, а также итальянский астронавт Саманта Кристофоретти.

Ожидается, что они вернутся на Землю спустя 169 суток после вылета.