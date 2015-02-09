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Жизнь в мире

9 февраля, 18:28

Американский астронавт восхитился видом ночной Москвы из космоса

космос астронавты жизнь в мире фотографии Москвы

Фото: twitter.com/astroterry

Астронавт НАСА Терри Уэйн Вертс опубликовал фотографию ночной Москвы из космоса.

Вертс сопроводил изображение подписью на английском и русском языках.

"Москва блистает как яркая звезда на фоне полярного сияния", - написал астронавт в своем микроблоге в Twitter (авторская пунктуация сохранена - прим. M24.ru).

Вертс находится на борту пилотируемого космического корабля "Союз ТМА-15М" в качестве бортинженера. Он вылетел с космодрома "Байконур" 24 ноября прошлого года.

Вместе с ним космическую экспедицию совершают командира экипажа россиянин Антон Шкаплеров, а также итальянский астронавт Саманта Кристофоретти.

Ожидается, что они вернутся на Землю спустя 169 суток после вылета.

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