Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Свежий воздух

08 декабря 2014, 17:40

По московским меркам: Старейшая обсерватория столицы

космос астрономия звезды наблюдения обсерватории свежий воздух По московским меркам

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Гуляя по какому парку, можно одновременно осмотреть 900 скульптур? Самый большой океанариум - где он? Какие пруды хранят память о Смутном времени? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".


Старейшая астрономических обсерваторий в столице принадлежит Московскому государственному университету и известна как Краснопресненская. Этому учреждению уже около 183 лет. Университету территорию для строительства обсерватории подарил купец-меценат греческого происхождения З.П. Зосима - как сообщают отдельные источники, здесь, на Трех горах у Пресненской заставы, располагалась его дача.


Ссылки по теме

План обсерватории был создан профессором астрономии и будущим ректором МГУ Д.М. Перевозчиковым. Он предусматривал использование комплекса не только в учебных, но и в научных целях - неслучайно здесь был установлен специальный фундамент для размещения тяжелых астрономических приборов.

Архитектура и оборудование обсерватории не раз обновлялись. Одна из значимых перестроек была проведена на рубеже XIX–XX веков. Тогда у главного здания обсерватории появился вращающийся купол и 15-дюймовый телескоп-астрограф, ставший на то время одним из самых крупных астрономических инструментов в России. В начале прошлого века Краснопресненская обсерватория являлась одной из самых современных в мире.

"Нераскрытые тайны": Какие загадки хранит Луна

В 1931 году обсерватория послужила базой для создания Астрономического института, головное здание которого находилось здесь до переезда в новое здание на Ленинских горах. До сегодняшнего дня обсерватория входит в состав института. Последние научные исследования здесь были проведены в начале 90-х годов.

Фото: ТАСС/Киодо

Самой старой и при этом действующей университетской обсерваторией в мире считается обсерватория при Лейденском университете в Нидерландах. Наблюдения здесь проводятся с 1633 года. Если первые два столетия обсерватория служила образовательным целям, то затем превратилась в крупнейший астрономический центр, где проводятся исследования широкого спектра.

Если же говорить о самой старой обсерватории в принципе, то она находится в Армении. История комплекса, который носит название Караунч, восходит ко второму тысячелетию до нашей эры. Расположенные в определенном порядке камни имеют специальные отверстия, которые в древности использовались для астрономических наблюдений.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать