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07 августа 2012, 09:49

Россия вновь потеряла два космических аппарата при запуске

космос Роскосмос авария чп жизнь в мире

Ракета "Протон-М" с двумя спутниками неудачно стартовала с Байконура. Космические аппараты не были выведены на целевые орбиты. При запуске произошел сбой, во время полета сработала аварийная остановка разгонного блока "Бриз-М"

Ракета "Протон-М" не смогла вывести на орбиту два космических спутника связи. Неудачный пуск состоялся около полуночи 6 августа. Как сообщили в Роскосмосе, нештатная ситуация произошла из-за неполадок в разгонном блоке - двигательная установка проработала 7 секунд вместо запланированных 18 минут.

Теперь российский спутник "Экспресс-МД2" и индонезийский Telkom-3 совокупной стоимостью около 6 млрд рублей стали космическим мусором. Запуски ракет "Протон-М" приостановлены.

По данным "Интерфакса", аварийные спутники находятся на эллиптической орбите с высотой в апогее до 6 тысяч км и в перигее - до 300 км. Из-за низкой высоты орбиты в перигее спутники просуществуют на орбите около 2 месяцев, после чего упадут на Землю. Дата и районы падения аппаратов пока неизвестны.

Таким образом, это первый аварийный космический запуск в России после неудачного 2011 года. Напомним, в минувшем году Россия опередила все другие страны по количеству потерянных космических аппаратов.

В частности, в результате неудачных пусков не были выведены на орбиту геодезический аппарат военного назначения "Гео-ИК-2"; спутник "Экспресс-АМ4", предназначенный для обеспечения цифрового телерадиовещания; аппарат "Фобос-Грунт", предназначенный для доставки образцов грунта спутника Марса, и спутник двойного назначения "Меридиан". Кроме того, Россия потеряла грузовой корабль "Прогресс М-12М".

По всей видимости, теперь страны, над территорией которых проходит орбита двух аварийных спутников, должны будут гадать, куда именно упадут обломки. Аналогичная ситуация имело место со сходом с орбиты аппарата "Фобос-Грунт", фрагменты которого, к счастью, упали в Тихий океан в середине января 2012 года.

Справка о потерянных 6 августа космических аппаратах. "Экспресс-МД2" создан ГКНПЦ имени Хруничева совместно с итальянским подразделением Thales Alenia Space. Аппарат предназначен для осуществления непрерывной ретрансляции различной информации в системе спутниковой связи и вещания России.

Telkom-3 изготовлен ОАО "Информационные спутниковые системы им. Решетнева" по заказу индонезийского оператора спутниковой связи Telkom. Аппарат предназначался для осуществления услуг связи, вещания и передачи данных в Индонезии и Индокитае.

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