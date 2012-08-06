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Жизнь в мире

06 августа 2012, 14:02

Американский аппарат Curiosity совершил посадку на Марс

космос Марс марсоход жизнь в мире

Американский космический аппарат Curiosity ("Любопытство") 6 августа 2012 года должен приземлиться на Марс. Марсоход, разработанный Российским институтом космических исследований, будет искать на Красной планете молекулы воды и углеводов

Американский космический аппарат Curiosity ("Любопытство"), стартовавший с Земли в конце ноября прошлого года, совершил успешную посадку на Марс. Марсоход находится в кратере Гейла вблизи экватора планеты.

Посадка осуществлялась в автоматическом режиме без вмешательства специалистов. NASA уже получило первое черно-белое изображение, переданное с поверхности Красной планеты, передает Би-би-си.

Президент США Барак Обама поздравил специалистов NASA с успешной посадкой аппарата.

Ожидается, что в ближайшие дни Центр управления полетами получит цветные снимки поверхности Марса в высоком разрешении. С помощью аппарата ученые хотят выяснить, существовала ли когда-нибудь на Красной планете жизнь.

По мере того как марсоход будет перемещаться по стенам кратера, он с помощью специального манипулятора будет собирать пробы грунта, занесенного в кратер миллиарды лет назад.

На борту аппарата около 10 научных приборов, включая российский детектор ДАН (Динамическое альбедо нейтронов), разработанный в Лаборатории космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН.

Проект обошелся в 2,5 млрд долларов. Марсоход, весящий 1 тонну, должен работать в течение 2 земных лет. Однако ученые надеются, что Curiosity прослужит значительно дольше, поскольку изотопные электрогенераторы на основе плутония будут снабжать аппарат энергией в течение 14 лет.

Curiosity - уже четвертый марсоход, запущенный Nasa, однако он по своим размерам и возможностями значительно превосходит своих предшественников. Напомним, с 2004г. на поверхности Марса работает аппарат Opportunity. Связь с его марсоходом-близнецом Spirit была потеряна в 2010 году.

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