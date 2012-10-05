Вечер тротуарной астрономии пройдет в Зеленограде

Фото: ИТАР-ТАСС

Жители Зеленограда смогут посвятить субботний вечер астрономии. 6 октября с 19.30 до 23.00 будет открыта наблюдательная площадка недалеко от Зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи.

Вечер тротуарной астрономии организует клуб "Галактика" средней школы №853. Принять в нем участие могут все желающие, сообщает "Инфопортал Зеленограда".

Гости мероприятия смогут понаблюдать за объектами Солнечной системы и дальнего космоса, которые будут доступны именно в этот вечер. Кроме того, организаторы обещают "прогулку" по созвездиям, а также рассказы об устройстве телескопов и объектах Солнечной системы.

Желающим посетить вечер тротуарной астрономии советуют потеплее одеться и взять с собой фонарики со светом красного цвета.

Но главным условием проведения мероприятия станет благоприятная погода, иначе дата будет изменена.