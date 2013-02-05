Ракета "Зенит-3SL" упала в океан из-за отказа аппаратуры

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Причиной падения ракеты-носителя "Зенит" с голландским спутником в Тихий океан, предположительно, стал отказ аппаратуры, отвечающей за работу рулевых приводов. Таким образом, ракета стала неуправляемой сразу после старта.

Отказ агрегата произошел сразу после старта, в результате рулевые приводы не смогли управлять поворотом камер двигателя в нужном направлении и автоматика дала сигнал о прекращении полета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Устройство отказало в момент отрыва ракеты от стартового стола", - отметил источник.

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Российско-украинская комиссия намерена провести дополнительную проверку всех компонентов на готовой ракете-носителе "Зенит", сообщает РИА Новости.

"Надежность ракеты требует подтверждения, поэтому межведомственная комиссия потребует провести дополнительные проверки все компонентов первой ступени на "Зенит", как в заводских условиях, так на испытательных стендах", - заявил агентству источник в комиссии.

Напомним, 1 февраля ракета-носитель "Зенит-3SL" со спутником Intelsat-27, запущенная с морской платформы, менее чем через минуту после старта упала в Тихий океан.