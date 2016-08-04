Северная Корея решила отправиться на Луну

Фото: Zuma/ТАСС

В Северной Корее продолжают активную разработку собственной космической программы, сообщают "Дни.ру". В частности, Пхеньян обещает к 2020 году создать группировку спутников на околоземной орбите, а в течение следующих 10 лет отправиться на Луну.

Директор научно-исследовательского отдела Национального аэрокосмического управления КНДР Хен Кван Ила отметил, что санкции США и их союзников не помешают его стране покорить космическое пространство и лунная программа КНДР – дело скорого будущего, а не фантастика. Он так же добавил, что первый полет на Луну будет беспилотным.

По словам Хен Кван Ила, руководитель КНДР Ким Чен Ын твердо нацелен на запуск большого количества спутников в ближайшие пять лет. Их запуск на геостационарную орбиту Земли (примерно 35 тысяч километров над уровнем моря – прим. m24.ru) поможет руководству страны в оценке сельскохозяйственных посевов, а так же поможет усовершенствовать систему связи. Для подготовки квалифицированных кадров в северокорейских вузах уже начали расширять учебные программы по подготовке специалистов-ракетчиков.

Представители науки за пределами Северной Кореи уже отреагировали на заявление Кван Ила. Так астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики считает, что замахиваться на Луну в начале своей космической карьеры просто нелепо, ведь такой полет крайне сложен с технической стороны и в ближайшие пять лет КНДР вряд ли сможет совершить прорыв в этом направлении.

Тем не менее, Северная Корея уже сделала существенные шаги в освоении космоса. В начале года они сообщили об успешном выходе ракеты-носителя "Кванменсон-4" на земную орбиту.