Тайны черных дыр Вселенной раскроют на ВДНХ

Черные дыры, их зарождение и тайны Вселенной

Дата: 3 ноября, 20:00

Место: ВДНХ, павильон №1

Фото: YAY/ТАСС

Ради чего идти: узнать об одном из самых загадочных явлений Вселенной – черных дырах, понять их суть и свойства.

Что еще: доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, доцент кафедры теоретической физики МФТИ, а также автор научно-популярной книги Эмиль Ахмедов прольет свет на космические тайны. Он расскажет как устроены, как существуют и какие свойства имеют странные объекты, до сих пор неразгаданные людьми.

Вход бесплатный при наличии регистрации.