Пассажирам с кошками предоставят бизнес-класс в "Аэроэкспрессах" 1 и 2 марта

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Пассажиры, отправляющиеся в путешествие со своими кошками, смогут поехать в бизнес-классе поездов "Аэроэкспресс" 1 и 2 марта, сообщает Агентство "Москва". Перевозчик также подарит им набор корма и переноски для питомцев.

Акция пройдет в честь Международного дня кошек, пояснили в пресс-службе компании. Она будет действовать на всех трех направлениях поездов: Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево, Киевский вокзал – аэропорт Внуково, Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово, туда и обратно.

Промоутеры встретят пассажиров с котами на платформе, расскажут подробности акции и проводят в бизнес-класс.