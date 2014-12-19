Хищник или нечистая сила: Таинственное могущество кошек

"Нераскрытые тайны": Кто такие кошки

Самое распространенное на планете существо – домашняя кошка – по-прежнему является для человечества нераскрытой тайной. Мистические поверья, таинственные приметы и свидетельства силы обычных домашних кошек стали частью повседневной жизни.

Но может ли наука объяснить таинственное могущество кошек? Девять жизней, способность исцелять, чувства потустороннего мира, перевоплощение в чужой облик и возможность находить дорогу за сотни километров... Мы проанализируем самые распространенные мифы о кошках и попытаемся взглянуть на мир их глазами. Подробнее читайте в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

Легенды о необыкновенной живучести кошек пришли из глубины веков и постоянно находят подтверждение в современной жизни. 11 июля 2011 года в самолете АН-24 рейса Томск – Сургут начался пожар. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке. Но единственным подходящим для приземления местом оказалась река Обь. Уже на берегу спасатели сверили списки погибших и выживших. Нашлись все, кроме одного пассажира – кошки по имени Ромашка, которая тоже летела этим рейсом. В пылу трагедии о животном просто забыли.

Подъем обломков самолета начался через восемь дней. Когда лайнер подтащили к берегу, то, к удивлению спасателей, из кабины пилота выпрыгнула кошка. Она стремительно бросилась в лес и вышла к людям только через полтора месяца.

В том злополучном самолете кошка Ромашка могла погибнуть как минимум четыре раза: она могла разбиться о прутья клетки в момент жесткой посадки, могла утонуть в воде, могла умереть от голода в затопленном лайнере или во время скитаний по лесу. Но ни одна из этих смертей ее не настигла. Может быть, у кошки действительно есть те самые девять жизней, которые ей приписывают магические трактаты?

"Что такое кошка? Вот если с точки зрения экстрасенсорики, как я вижу кошку, вот какой бы у нее ни была оболочка, у меня ощущение, что вся кошка – это энергетическая субстанция, для нас невидимая, дрожащая, очень высокого разряда, высокой частоты, то есть энергия ходит туда-сюда, это не 220 вольт в нынешнем, цифровом представлении. Наверное, это где-то тысяча вольт. И вот у этой субстанции энергетической, в тысячи вольт, наверху есть глаза, которые живым потоком излучают эту энергию", – считает экстрасенс Арина Евдокимова.

Сгусток энергии, который представляет из себя древнее домашнее животное, просто невозможно уничтожить, считает экстрасенс. Это и есть причина девяти жизней кошки. Падая с огромной высоты, выживая после тяжелой схватки, выходя из смертельных передряг, она, с магической точки зрения, просто перевоплощается, незаметно для человеческого сознания.

В Институте проблем экологии и эволюции зоолог Анастасия Антоневич изучает повадки всех представителей кошачьих. Ученая предполагает, что причина невероятной живучести домашних мурок в том образе жизни, который им когда-то приходилось вести в дикой природе.

"В жизни имеют адаптации к тому, чтобы хорошо прыгать, хорошо падать, поскольку они много лазают, и, кроме того, это связано с тем, как они охотятся. Из-за того, что они скрадывают, у них очень пластичная походка, гибкие движения, очень гибкое тело", – рассказывает старший научный сотрудник ИНЭЭ им. А.Н. Северцова РАН Анастасия Антоневич.

В скелете кошки 247 косточек, на 41 больше, чем у человека. Больше всего дополнительных деталей в позвоночнике и хвосте. Это дает кошке невероятную способность сгибаться вдвое и изворачиваться на 180 градусов, причем даже в полете. Почему кошка всегда приземляется на лапы? Дело в согласованном действии ее внутреннего уха, мозга, мышц и позвоночника. При падении кошка поворачивает голову и жидкость, которой наполнено ее внутреннее ухо, воздействует на миллионы чувствительных волосков, расположенных на длинной и вытянутой улитке. Так информация о положении тела в пространстве передается в мозг.

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Удивительную способность кошки долго обходиться без еды зоологи объясняют ее древними инстинктами и образом жизни.

"Это вообще довольно характерно для хищников – уметь питаться от случая к случаю. Есть добыча – хорошо наелся и потом не ешь. Вот травоядные – они едят все время низкокалорийную еду. А хищники – они обычно добывают все время что-то, и потом они могут не есть долго", – считает Антоневич.

Но как домашние, породистые, избалованные кошки находят себе пропитание в лесу, ведь в дикой природе мастерство охоты им передают родители по наследству?

"На мышей умеет охотиться каждая кошка. Это программа. Но это, опять же, если она здоровая и нормальная, то она может сама научиться охотиться на мышей, для этого ничего особенного не нужно. А вот чтобы научиться убивать крысу, ей нужно, чтобы ее мама учила с детства, это такое специальное искусство", – рассказывает Антоневич.

Подопечные Анастасии Антоневич содержатся в открытых вольерах круглый год. Все они без труда выносят даже сильные морозы. Но может ли породистый кот пережить зиму в дикой природе? Нет, утверждает зоолог. Скорее всего, он нашел укрытие в подвале или на заброшенной даче. Так что у кошек не девять жизней, а всего лишь одна. Но она надежно защищена практически от всех возможных опасностей. Для ученых загадкой остается другой вопрос: чувствует ли кошка смерть?

В американском хосписе Steere House живет кот по имени Оскар. Он не очень дружелюбен по отношению к людям и обычно проводит время под кроватями или в укромных подсобках. Но персонал заметил одну особенность животного: кот выходит из укрытия и садится у постели пациента за несколько часов до его биологической смерти.

Кот Оскар живет в отделении для слабоумных. Это люди, которые остро нуждаются в поддержке. Но, к сожалению, когда они уходят в мир иной, их кровати редко окружают родные и близкие. Кот Оскар чаще всего их единственный провожающий.

"Были ситуации, когда у нас было несколько людей при смерти одновременно. Один случай вспоминается, когда у нас было двое таких людей на противоположных частях отделения. Мы все думали, что один из них умрет, но Оскара нигде не было. Мы стали его искать и нашли на чьей-то другой кровати. Одна из медсестер взяла его и отнесла в холл, но Оскар убежал и вернулся обратно к тому пациенту. И он оказался прав: тот пациент умер. А тот, на которого мы все думали, что он умрет, прожил еще несколько дней. Но за пару дней до этого Оскар и к нему пришел тоже", – рассказывает врач-гериатр Дэвид Доса.

Почему кошки так безошибочно чувствуют смерть? Маги объясняют это их способностью видеть души как в телесной оболочке, так и вне ее. Кошка, с точки зрения экстрасенсов, способна переходить из одного мира в другой и общаться с умершими родственниками хозяина. Способность кошки предчувствовать смерть заметили еще в Древней Руси. На этой особенности основаны многие колдовские ритуалы.

"Если кошка ложится на спину, начинает потягиваться и при этом как будто от чего-то отталкиваться, а в доме есть больной человек, значит, кошка чувствует это явление предстоящей смерти. Потому что считается, что к человеку, который должен умереть, смерть является за несколько часов до его физического умирания. И кошка это чувствует. Я считаю, что наиболее важным органом, влияющим на людей, на человечество, у кошки являются глаза. Они у нее проводник вот этого энергетического потока", – считает экстрасенс Арина Евдокимова.

Глаза кошки непропорционально большие по отношению к размерам ее тела. Их чувствительность в семь раз выше, чем у человека. За сетчаткой кошачьего глаза расположен особый светоотражающий слой, напоминающий блестящую рыбную чешую. Преломляясь на ней, свет возвращается на сетчатку, что придает кошачьему зрению особую зоркость, особенно в темноте.

Кошка способна видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре, что недоступно взору человека.

"Кошка слышит лучше нас, нюхает лучше нас и ощущает вибрации лучше нас, и, скорее всего, она ощущает какой-то вполне конкретный физический показатель, который меняется у человека. Это может быть температура, частота дыхания, какая-то вибрация этого человека. Он не вдруг умирает, и кошка это чувствует и реагирует", – считает Антоневич.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Но провидческого дара кошек не отрицает даже наука. Доказано, что все они способны предчувствовать малейшие колебания земной коры. В 2004 году эта кошачья способность спасла жить Дмитрию Куклачеву во время гастролей по Японии.

"Как раз за час до начала выступлений я захожу к кошкам и вижу, что они начинают себя вести очень необычно. То есть кто-то шипит, кто-то жалобно мяукает, кто-то запрыгнул на подоконник и скребется в окно, кто-то забился в угол. И, когда ты к ним подходишь, начинаешь их гладить – вот тогда немножко приходит в себя, но в то же время чувствуется в них какая-то опаска, какое-то напряжение", – рассказывает дрессировщик Куклачев.

Для находившегося по близости переводчика поведение кошек не было загадкой. Так всегда происходит перед мощной сейсмической атакой. Он немедленно приказал Куклачеву убегать подальше от здания театра.

Дмитрий Куклачев: "В общем, все артисты взяли кошек к себе под мышки и выскочили на улицу. Вокруг шумит толпа, все переговариваются. Мы стоим там 10–15 минут, ничего не происходит. Я говорю: "Игорь, слушай, ну может, кошки ошиблись?"

И вдруг три мощных толчка силой 6 и 8 баллов сотрясли землю. Люди бросились на асфальт, укрывая голову руками. Кошки в это время рвались из рук и пытались броситься в безопасное место. Трясти перестало уже через несколько часов. Когда Дмитрий вернулся в здание театра, зал был полностью разрушен.

Кошек многие считают игрушкой, дополнительным элементом интерьера. Их, в отличие от собак, называют бесполезными животными. Спят, где хотят, гуляют сами по себе. Но удивительно, что как только жизнь хозяина подвергается реальной угрозе, они часто оказываются рядом.

"Это помощник человека. Он помогает дышать, если ты, конечно, не аллергик, он помогает соображать, он помогает взять себя в руки, намного быстрее, чем если ты будешь заниматься аутотренингом или сидеть на приеме у психотерапевта. Сколько кошек спасло своих хозяев от пожара, от газа, от воров: они начинают кричать, лапами все сбивать. Это как будто у тебя есть еще одно сердце", – пояснила психолог Наталья Толстая.

Фелинотерапия – это официальное медицинское название способа лечения кошками. В Англии, Германии и на Кипре давно существуют клиники, где вместо пиявок к больному месту прикладывают кошек. В России фелинотерипией занимаются пока только знахари.

"Как правило, обращаются люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистыми заболеваниями, с артериальным кровяным давлением. Затем это различные депрессивные состояния, особенно когда это осень, весна, когда появляются различные формы невралгии, к примеру радикулит", – рассказывает целитель Татьяна Мир.

На просторах интернета есть множество статей, которые тоже рассказывают о целебной силе кошек. Ученые из различных университетов якобы изучают кошек как возможное лекарство против остеопороза у пожилых людей, гинекологических проблем у женщин, сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин. Но, возможно, это всего лишь псевдонаучные исследования.

Но почему кошка ложится на больные места? Этому тоже есть объяснение с точки зрения официальной медицины.

"Кошка более чувствительна к повышению температуры человеческого тела и на неком подсознательном уровне определяет место воспаления, потому что основными признаками воспаления являются местные повышения температуры тела, кожного покрова в том числе. И кошка располагается в этой зоне человеческого тела и, соответственно, пытается согреться, как-то нагревает ткани, за счет этого может быть некое усиления кровоснабжения местного, легкий рефлекторный эффект. Во время мурлыкания возникает небольшая вибрация, и за счет этого, может быть, на неком рефлекторном уровне возникает уменьшение болевой симптоматики в месте воспаления", – пояснила врач-физиотерапевт Евгений Халелова.

Но ученые не раскрыли тайну самого мурлыканья. В дикой природе кошачьи издают подобные звуки крайне редко и только при общении с новорожденными котятами. Мать, урча, вылизывает их. Но, когда потомство подрастает, хищница уже не способна на подобную нежность. Она не может заставить себя мурлыкать специально. Так почему же домашняя кошка так любит мурлыкать? Неужели она воспринимает хозяина как собственного ребенка и заботится о нем? Для зоологов это пока загадка.

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Почему кошку народные поверья так часто связывают с нечистой силой? Экстрасенс объясняет это на примере из магической практики.

"Представим себе сеанс экзорцизма – изгнания демона, злых духов из человека. Вот этот злой дух вышел, он же не рассыпался, он зашел из какого-то параллельного мира, он не знает, где этот параллельный мир. А рядом находится животное – собака, кошка, свинья. Конечно же, злой дух быстрее войдет в кошку. Она ему ближе по энергетической субстанции, то есть по зарядам она ему ближе. Он вселился в нее. И поэтому отсюда, я думаю, порою кошка ведет себя неадекватно, потому что она зацепила на себя агрессивное энергетическое существо. Почему она ведет себя физическом плане агрессивно: корябается, ощетинивается, не знаю, что делает. Она пытается сбросить с себя это существо. Она избавляется таким образом от отрицательной энергии. Она ее пытается физически сжечь", – объясняет Евдокимова.

Причина внезапной агрессии кошек часто в повышенной чувствительности. В их уголках носа располагается дополнительный орган, которые даже ученые иногда называют "третьим глазом". Это орган Якобсона. Он способен улавливать феромоны и различать гормоны по запаху. Так объясняется кажущаяся эмоциональная восприимчивость кошек. Когда хозяин радуется, то питомица как будто поддерживает его. Но на самом деле так она реагирует на гормон эндорфин. У кошек на самом деле очень ограниченный эмоциональный спектр.

"У них очень плохо развита высшая нервная деятельность. По этому, в принципе, кошки – существа очень простые. У них все есть на уровне рефлексов и инстинктов. Они не могут чувствовать вину, заботу о ком-то. Они живут именно рефлексами", – поясняет зоопсихолог Ирина Сафонова.

Таким образом, поверье о бесноватости кошек оказалось всего лишь мифом. У любой агрессивности животных можно найти причину. Ведь в каждой мурке, даже если она никогда не покидает пределы квартиры, живет дикий хищник. А почти все чудеса можно объяснить повышенной чувствительностью, которой наделила их природа. Но как кошки могут находить дорогу домой за сотни километров?

В магии считается, что кошки потребляют отрицательную энергию хозяина. Когда источник питания пропадает, животные ищут его снова и снова до тех пор, пока не находят или не погибают. А как можно объяснить их удивительную способность к навигации официальная наука?

"Есть разные предположения на этот счет. Во-первых, все больше современных исследований показывает, что определенную роль играет магнитное чувство у животных в ориентации. Это уже хорошо показано на птицах и на амфибиях. А на млекопитающих пока все под сомнением. Есть некие исследователи, которые вроде бы нашли какие-то ферромагнитные частицы в мозгу и сказали: "О! Это компас. Ура. Они по нему ориентируются", – рассказывает Антоневич.

Но радость ученых оказалась непродолжительной. Такие же частицы они вскоре обнаружили и в костях этих представителей млекопитающих.

Тайна навигации, как и многие другие загадки кошек, пока не раскрыта. Маги утверждают, что кошка – портал в другие миры. А ученые каждый раз убеждаются в том, что кошки – это всего лишь животные, которые за возможность свободно проживать и питаться рядом с человеком постараются обеспечить сожителю долгую и счастливую жизнь. Так или иначе, но ваш домашний питомец не так прост, как кажется.