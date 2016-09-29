Девять чиновников Ространснадзора привлечены к ответственности за взятки

Кадр телеканала "Москва 24"

Девять чиновников управления Ространснадзора по Центральному федеральному округу привлечены к дисциплинарной ответственности за взятки, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Четверо понесших наказание занимают руководящие посты.

Начальнику управления внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции. По результатам его рассмотрения руководство ведомства приняло меры к устранению допущенных нарушений.

В ходе проведенной Генпрокуратурой проверки выяснилось, что сотрудники ведомства предоставляли неполные и недостоверные сведения о доходах. Некоторые из них не сообщили данные о наличии у них или их супругов жилых домов, квартир, земельных участков, нежилых помещений. Скрывались факты получения денежных выплат.

Также ведомство не использовало конкурентные способы определения поставщиков федеральных законов при проведении закупок, что противоречит федеральному законодательству. Контракты дробились, чтобы цена каждого из них не превышала 100 тысяч рублей. После этого договоры заключались с единственным поставщиком.

Следственные органы ГСУ СК РФ по Москве продолжают расследование уголовного дела Ространснадзра. По подозрению в совершении преступления следователи задержали начальника управления ведомства по Московской области Игоря Суржика и инспектора столичного территориального подразделения Артема Высоцкого.

В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.