Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября 2016, 11:24

Политика

Обвинение задержанным чиновникам из Ространснадзора предъявят в ближайшее время

Кадр из видео телеканала "Москва 24"

Обвинение чиновникам из Ространснадзора предъявят в ближайшее время, сообщается на сайте столичного управления СК РФ. Сотрудников ведомства заподозрили в получении взяток.

Подозреваемые якобы сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали их к административной ответственности за допущенные нарушения. Общая сумма взяток составила не менее 1,15 миллиона рублей. Сейчас устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений.

Ранее следователи задержали начальника московского управления Ространснадзора Игоря Суржика. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также задержаны начальник Управления государственного автодорожного надзора Подмосковья и инспектор московского управления Ространснадзора Артем Высоцкий.

В среду, 28 сентября, в рамках этого уголовного дела следователи провели обыски более чем по 27 адресам, в том числе в территориальном подразделении Ространснадзора.

Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причастные к преступлениям лица. Расследование продолжается.

Сайты по теме


коррупция следствие взятки Ространснадзор

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика