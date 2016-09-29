Обвинение задержанным чиновникам из Ространснадзора предъявят в ближайшее время

Кадр из видео телеканала "Москва 24"

Обвинение чиновникам из Ространснадзора предъявят в ближайшее время, сообщается на сайте столичного управления СК РФ. Сотрудников ведомства заподозрили в получении взяток.

Подозреваемые якобы сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали их к административной ответственности за допущенные нарушения. Общая сумма взяток составила не менее 1,15 миллиона рублей. Сейчас устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений.

Ранее следователи задержали начальника московского управления Ространснадзора Игоря Суржика. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также задержаны начальник Управления государственного автодорожного надзора Подмосковья и инспектор московского управления Ространснадзора Артем Высоцкий.