Чиновников Ространснадзора заподозрили в получении взяток на 1 млн рублей

Против чиновников из Ространснадзора завели уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. Их подозревают в получении взятки в размере более миллиона рублей.

По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения ведомства получили взятку за общие покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов РФ.

Подозреваемые якобы сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения. Общая сумма взяток составила не менее 1,15 миллиона рублей. Сейчас устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений.

В среду в рамках этого уголовного дела следователи проводят обыски более чем по 27 адресам, в том числе в территориальном подразделении Ространснадзора.

Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причастные к преступлениям лица. Расследование продолжается.