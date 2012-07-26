Сотрудница налоговой попалась в Москве на крупной взятке

Сотрудницу одного из московских налоговых отделений задержали в кафе при получении крупной взятки. Она вымогала у одного из столичных бизнесменов 1,4 млн рублей

Налоговый инспектор, вымогавшая у бизнесмена 1,4 млн рублей, поймана с поличным в ходе спецоперации в Москве, сообщили в пресс-службе МВД РФ. Задержание произвели сотрудники экономической безопасности министерства.

Служащая ФНС №16 Москвы требовала от столичного предпринимателя выплаты ей денежного вознаграждения за "снижение в акте налоговой проверки суммы неуплаченных налогов".

Бизнесмен подал заявление в полицию, и дача взятки проходила уже под контролем оперативников. Инспектор была задержана в кафе, где бизнесмен передал ей часть оговоренной суммы – 500 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.