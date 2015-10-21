ФИФА откроет расследование против легендарного Франца Беккенбауэра

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Легендарный немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр станет фигурантом дела о коррупции в ФИФА. Функционера подозревают в пособничестве злоумышленникам, которые подкупали членов исполкома ФИФА, сообщает Bild.

Непосредственно в подкупе знаменитый защитник не участвовал, но знал о нем. Как и Вольфганг Нирсбах – действующий президент Федерации футбола Германии.

Основное дело в рамках расследования посвящено подкупу, благодаря которому Германия получила право на проведение чемпионата мира 2006 года. Немецкие официальные лица до сих пор утверждают, что никакого подкупа не было.

Сам Беккенбауэр отрицает все обвинения в коррупции.

Ранее главу ФИФА Йозефа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини отстранили от футбола на три месяца. Это связано с очередным коррупционным скандалом в футбольном руководством.

Выяснилось, что Блаттер перевел на счет Платини два миллиона швейцарских франков. При этом назначение платежа осталось неизвестным.

Срок отстранения может быть увеличен, но не более чем на 45 дней. Временно исполняющим обязанности президента ФИФА будет глава Африканской конфедерации футбола Исса Хаяту.

Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против Блаттера. Его подозревают в преступной халатности и хищении.