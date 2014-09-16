30 тысяч чиновников Москвы прошли курсы антикоррупционного поведения

Фото: ИТАР-ТАСС

С начала года порядка 30 тысяч чиновников Москвы прошли обучение на курсах по борьбе с коррупцией. Об этом Агентству "Москва" сообщила начальник управления госслужбы и кадров правительства Москвы Александра Александрова.

По ее словам, онлайн-обучение рассчитано на три месяца.

Программа состоит из трех частей. В первой дается справочная информация, разбираются основные законодательные нормы в области борьбы с коррупцией, даются советы госслужащим, как поступить в той или иной ситуации. Вторая часть содержит "кейсы", основанные на реальных ситуациях, с которыми сталкивались чиновники. Среди прочего чиновникам объясняют:

"Что запрещено госслужащему?";

"Как отличить подарок от взятки?";

"Как правильно действовать в спорных ситуациях?".

На третьем этапе чиновники должны пройти тест.

Александрова отметила, что система обучения чиновников в столице будет меняться в ближайшее время, будет разрабатываться больше онлайн-курсов.

"Первое важное изменение, которое мы хотим сделать, касается того, что мы под все программы хотим сделать дистанционные продукты. Для нас очень важно, чтобы человек приходил на программу уже подготовленным",- добавила Александрова.

Как ранее сообщало M24.ru, онлайн-курс можно пройти на карьерном портале правительства Москвы talent.mos.ru. Обучение занимает не более трех часов. Курс рассказывает, "как отличить подарок от взятки, что такое конфликт интересов, что запрещено госслужащему, как наказываются коррупционные действия и как правильно действовать в спорных ситуациях". Это первое массовое дистанционное обучение московских чиновников.