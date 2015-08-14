США попросили европейские страны арестовать активы "Вымпелкома" и МТС

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США обратились к властям европейских государств с запросом об аресте миллиарда долларов, находящихся на счетах компаний, связанных с расследованием о причастности операторов мобильной связи Vimpelcom, МТС, а также шведско-финского концерна TeliaSonera к коррупции при работе в Узбекистане, сообщает The Wall Street Journal.

Уголовное дело, которым занимаются американские следователи, связано с именем дочери президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой. Упомянутые компании перевели сотни миллионов долларов на счета подконтрольных Каримовой организаций в качестве взято за получение частот и в рамках прочих сделок.

"В обмен на получение доступа к центральноазиатскому рынку, где потенциальными клиентами являются 30 миллионов человек, эти три компании предположительно платили взятки сети подставных фирм, которыми управляли посредники, тесно связанные с Гульнарой Каримовой", – отмечает газета.

Издание называет государства, которые США попросили заморозить счета: Ирландия, Бельгия, Люксембург (300 миллионов долларов в этих странах), а также Швеция (30 миллионов) и Швейцария (640 миллионов долларов, в том числе некую виллу на берегу озера). Следователи пытаются проследить связь между этими деньгами и Каримовой.

В статье отмечается, что пока никому по этому делу не предъявлены обвинения. Расследования также ведется в Евросоюзе.

США попросили европейские страны арестовать активы в рамках расследования против "Вымпелкома" и МТС