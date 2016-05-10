Суд рассмотрит дело о коммерческом подкупе директора транспортной компании

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В столичном суде рассмотрят уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении 51-летнего директора подразделения транспортной компании, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи передали дело в Мещанский районный суд столицы. По версии следствия, 14 августа 2015 года подозреваемый, представляющий компанию ООО "Байт-Транзит-Континент", нелегально передал начальнику производственного участка по переработке багажа московских вокзалов 3 тысячи рублей за то, чтобы тот вне очереди включил багажный вагон в состав почтово-багажного поезда, принадлежавшего организации обвиняемого. Железнодорожник, бравший взятку, в свою очередь, исполнил условия договоренности.

Сейчас ведется следствие по статье 204 части 1 уголовного кодекса "Коммерческий подкуп". В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.